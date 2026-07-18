Mourinho wählt 6 Schlüsselspieler aus, die bei Real Madrid gesetzt sind

Der neue Cheftrainer von Real Madrid, José Mourinho, hat bereits die wichtigsten Säulen des Teams für die kommende Saison festgelegt. Berichten zufolge sieht der portugiesische Spezialist sechs Spieler als gesetzt an, deren Startplatz nahezu garantiert ist.

Die Liste enthält neben den Führungsspielern des Klubs auch einen Neuzugang der Madrilenen.

Auf welche Spieler setzt Mourinho?

Laut Diario AS werden die folgenden Spieler unter José Mourinho das Rückgrat der Mannschaft bilden:

Kylian Mbappé;

Vinícius Júnior;

Jude Bellingham;

Federico Valverde;

Thibaut Courtois;

Marc Cucurella.

Es wird erwartet, dass diese Spieler bei voller Fitness regelmäßig in der Startelf stehen.

Im Angriff setzt man auf Mbappé und Vinícius

In der Offensivreihe sieht Mourinho Kylian Mbappé sowie Vinícius Júnior als die Hauptwaffen des Teams.

Die Schnelligkeit und individuelle Klasse beider Spieler könnten für die Konterangriffe von Real von entscheidender Bedeutung sein. Eine der Hauptaufgaben des Trainers wird es nun sein, sie in ein System einzubinden, in dem sie maximal effizient agieren können.

Bellingham und Valverde kontrollieren das Mittelfeld

Im Mittelfeld wird Jude Bellingham und Federico Valverde eine große Verantwortung übertragen.

Während Bellingham eine Schlüsselrolle beim Spielaufbau und beim Vorstoßen in den Strafraum einnimmt, sorgt Valverde für das Gleichgewicht zwischen Zweikampfstärke, Pressing und dem Umschaltspiel von Defensive auf Offensive.

Auch der Neuzugang gehört zu den 'Unantastbaren'

Einer der bemerkenswertesten Namen auf der Liste ist Marc Cucurella.

Der kürzlich verpflichtete Verteidiger soll sofort einen wichtigen Platz in Mourinhos Plänen eingenommen haben. Seine Aktivität auf der linken Außenbahn und die Fähigkeit, mehrere taktische Aufgaben zu erfüllen, bieten dem Trainer zusätzliche Optionen.

Im Tor bleibt Thibaut Courtois wie bisher die erste Wahl.

Mourinho übernahm das Team nach einer titellosen Saison

José Mourinho wurde Anfang Juni zum Cheftrainer von Real Madrid ernannt.

Der als 'The Special One' bekannte Spezialist ersetzte Álvaro Arbeloa, der seinen Posten räumte, nachdem die vergangene Saison ohne Titel beendet wurde.

Nun steht Mourinho vor der Aufgabe, Real wieder zu einer Mannschaft zu formen, die um Titel kämpft. Die sechs gesetzten Spieler sind bekannt, doch der Konkurrenzkampf um die restlichen Plätze beginnt jetzt erst.