Reichtum durch KI: Ist es Zeit für eine globale Umverteilung?

Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) führt zu einer beispiellosen Anhäufung von Reichtum in der Weltwirtschaft. Neil Rimer, Gründer von Index Ventures und einer der erfolgreichsten Risikokapitalgeber des letzten Jahrzehnts, ist jedoch der Ansicht, dass dieses enorme Kapital in naher Zukunft zwangsläufig innerhalb der Gesellschaft umverteilt werden muss. Er betont, dass dieser Prozess entweder durch freiwillige Wohltätigkeit oder durch gesetzliche Maßnahmen erfolgen wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Rimers Aussage ist für die Welt des Risikokapitals unerwartet. In den letzten dreißig Jahren hat Index Ventures in große Projekte wie Figma und Wiz investiert und Milliarden an Gewinnen erzielt. Dennoch mahnt der erfahrene Investor, dass Technologieführer die Initiative ergreifen müssen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Andernfalls könnten staatliche Steuerlasten und gesetzliche Beschränkungen diesen Prozess deutlich schmerzhafter gestalten.

Die Krise der Philanthropie-Kultur

Derzeit ist ein Rückgang der Wohltätigkeitstradition unter den reichsten Menschen der Welt zu beobachten. Die 2010 von Bill Gates und Warren Buffett ins Leben gerufene Initiative "The Giving Pledge" (die Milliardäre dazu auffordert, die Hälfte ihres Vermögens zu spenden) verliert an Attraktivität. Während in den Anfangsjahren Hunderte von Familien dem Versprechen beitraten, verzeichnete man bis 2024 nur vier neue Teilnehmer.

Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, hat eine eigene Sichtweise dazu. Er glaubt, dass die Arbeit und Innovationen seiner Unternehmen (Tesla, SpaceX) die größte Form der Wohltätigkeit darstellen. Dieser Ansatz entwickelt sich zu einem neuen Trend in der Tech-Welt: Die Reichen ziehen es vor, Geld in neue Startups zu investieren, anstatt es einfach zu verteilen.

Die Gefahr von Zwangsverteilung und Steuern

In einem Umfeld, in dem freiwillige Spenden zurückgehen, beginnen Regierungen mit Maßnahmen zur erzwungenen Umverteilung. So wird beispielsweise im US-Bundesstaat Kalifornien über eine einmalige Vermögenssteuer von 5 % für Milliardäre abgestimmt. Dies zwingt viele Tech-Giganten dazu, ihre Firmensitze zu verlegen. Die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page sind bereits nach Florida umgezogen.

Die Pläne von OpenAI für einen Börsengang (IPO) im Jahr 2027 könnten ebenfalls teilweise mit diesen Steueränderungen zusammenhängen. Sollte das neue Steuergesetz in Kraft treten, würde es das weltweite Vermögen von Einzelpersonen erfassen. Aus diesem Grund überwiegt bei Mitarbeitern von AI-Unternehmen wie Anthropic die Stimmung, ihr Vermögen eher in neue Unternehmen zu lenken, anstatt es zu spenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz nicht nur technologische, sondern auch sozioökonomische Herausforderungen mit sich bringt. Wie Experten wie Neil Rimer warnen, könnten staatliche Eingriffe ungünstige Bedingungen für Großkapitalbesitzer schaffen, falls keine freiwillige faire Umverteilung stattfindet. Dies wird das Investitionsklima auf dem globalen Technologiemarkt zweifellos stark beeinflussen.