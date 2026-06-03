Real Madrid vor Überraschungstransfers: Zwei Stars vor dem Wechsel

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Real Madrid vor Überraschungstransfers: Zwei Stars vor dem Wechsel

Am Vorabend des Abschlusses der Präsidentschaftswahl hat Real Madrid mit der Verstärkung des Kaders für die kommende Saison begonnen. Sollte Florentino Pérez die Wahl am 7. Juni gewinnen, wird erwartet, dass der Verein zwei neue Verpflichtungen offiziell bekannt gibt. Berichten zufolge hat sich Liverpools Innenverteidiger Ibrahima Konaté als ablösefreier Spieler mit dem Madrider Klub auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Goal.com berichtet darüber.

Gleichzeitig enthüllte der bekannte Insider Fabrizio Romano, dass Real Madrid auch den Transfer von Inter-Verteidiger Denzel Dumfries perfekt gemacht hat. Die Königlichen haben beschlossen, die Ausstiegsklausel des Niederländers in Höhe von 20 Millionen Euro zu aktivieren. Dumfries erlebte als rechter Verteidiger eine seiner besten Saisons bei Inter, traf im Halbfinale der Champions League gegen Barcelona und trug maßgeblich zum Finaleinzug seines Teams bei.

Trotz Verletzungsproblemen in der vergangenen Saison verbuchte Denzel Dumfries in 47 Einsätzen 11 Tore und 6 Vorlagen. Seine Leistungen weckten das Interesse der Scouts von Real Madrid. Inter prüft nun Marco Palestra von Atalanta als Ersatz, doch dieser Transfer könnte den Mailänder Klub mindestens 50 Millionen Euro kosten.

Real MadridTransfersIbrahima KonatéDenzel DumfriesFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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