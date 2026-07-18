Elon Musk kündigt neues KI-Modell mit 2 Billionen Parametern an

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Elon Musk kündigt neues KI-Modell mit 2 Billionen Parametern an

Einer der reichsten Unternehmer der Welt, Elon Musk, hat wichtige Details zu einem KI-Modell der nächsten Generation bekannt gegeben, das derzeit von seinem Unternehmen xAI entwickelt wird. Berichten zufolge wird dieses neue Sprachmodell mit 2 Billionen Parametern die Fähigkeiten der aktuellen Version Grok 4.5 deutlich übertreffen. Musk betonte, dass das neue Modell bereits nächste Woche die erste Phase des Trainings abschließen wird. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Diese Nachricht sorgt in der Technologiewelt für großes Aufsehen, da eine Erhöhung der Parameteranzahl die Fähigkeit einer KI zur logischen Schlussfolgerung, zur Lösung komplexer Probleme und zum Verständnis menschlicher Sprache grundlegend verbessert. Laut dem Magazin ixbt.com hält Elon Musk das neue Modell in allen Bereichen für überlegen gegenüber Grok 4.5.

Wettbewerb und Effizienz

Als Hauptkonkurrent des neuen Modells gilt das Kimi K3-Modell des chinesischen Unternehmens Moonshot AI. Kimi K3 ist derzeit mit 2,8 Billionen Parametern das weltweit größte Open-Source-KI-Modell. Laut dem xAI-Forscher Min Choi sind die Modelle von Musk jedoch deutlich ressourceneffizienter.

Analysen zeigen, dass die Ausführung von Aufgaben mit dem Kimi-Modell etwa dreimal so teuer ist wie mit der xAI-Architektur. Dies deutet darauf hin, dass das Team von Elon Musk nicht nur auf Leistung, sondern auch auf wirtschaftliche Effizienz setzt. Während das neue Modell die Hochgeschwindigkeits-Generierungsfunktionen von Grok 4.5 beibehält, erreicht es qualitativ eine neue Stufe.

Zur Erinnerung: Das Modell Grok 4.5 belegte Ende Juli 2026 den ersten Platz im Long-Horizon Terminal-Bench-Ranking. Dies zeigt, dass xAI innerhalb kurzer Zeit das Niveau erreicht hat, um mit Giganten wie OpenAI und Google auf Augenhöhe zu konkurrieren. Ein solcher globaler Wettbewerb ist auch für Nutzer in Usbekistan wichtig, da er zu günstigeren Preisen und einer höheren Qualität von KI-Diensten führt.

Derzeit bereitet sich das xAI-Team auf die abschließenden Tests des neuen Modells vor. Sollte sich das neue System wie von Elon Musk versprochen als sowohl schnell als auch hochintelligent erweisen, könnte dies das Kräfteverhältnis auf dem KI-Markt grundlegend verändern. Die Ergebnisse der ersten Phase, die nächste Woche erwartet werden, werden einen besseren Einblick in die tatsächlichen Fähigkeiten des neuen Modells geben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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