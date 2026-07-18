Tottenham tätigt nächsten teuren Einkauf: Savinho auf dem Weg nach London

Der Londoner Klub Tottenham setzt seine Aktivitäten im Sommertransferfenster fort und steht kurz vor der Verpflichtung des Flügelspielers Savinho von Manchester City. Laut Informationen der Daily Mail wird das Gesamtvolumen dieses Transfers auf 65 Millionen Pfund geschätzt. Der brasilianische Fußballer stand schon lange im Fokus der "Spurs". Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden in der letzten Saison hat das Team von Tottenham unter der Leitung des neuen Cheftrainers Roberto De Zerbi mit einer grundlegenden Reform des Kaders begonnen. Es wird erwartet, dass der 22-jährige Savinho ein wichtiger Bestandteil dieser Reformen wird. Bekanntlich hatte der Londoner Klub das brasilianische Talent bereits im letzten Transferfenster beobachtet, doch damals kam der Deal nicht zustande.

Rekordausgaben auf dem Transfermarkt

Dieses Sommertransferfenster ist für Tottenham außergewöhnlich kostspielig. Roberto De Zerbi hat bereits über 200 Millionen Pfund ausgegeben, um die Mannschaft zu verstärken. Der Transfer von Savinho unterstreicht die hohen Ambitionen des Klubs. Experten gehen davon aus, dass der Verein bis zur Schließung des Transferfensters noch weitere Neuzugänge bekannt geben könnte.

Die Zeit von Savinho bei Manchester City verlief nicht besonders erfolgreich. In der vergangenen Saison absolvierte er 24 Spiele in der englischen Premier League und erzielte dabei nur ein einziges Tor. Dennoch schätzt der Trainerstab von Tottenham das Potenzial des Spielers hoch ein und ist überzeugt, dass er in De Zerbis System seine besten Seiten zeigen kann.

Der Spieler selbst deutete seinen Abschied aus Manchester über soziale Medien an. Er postete auf seiner Instagram-Seite ein Bild mit einem Koffer und der Bildunterschrift "auf zu einem kleinen Kurztrip". Dies verstärkte unter den Fans die Vermutung, dass sein Wechsel zum Londoner Klub so gut wie beschlossene Sache ist.

Zukunftspläne von Manchester City und Tottenham

Manchester City hat bereits damit begonnen, nach einem geeigneten Ersatz für den brasilianischen Spieler zu suchen. Laut Goal.com haben die "Cityzens" das junge Talent Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain ins Visier genommen. Interessanterweise buhlen auch Tottenham, Aston Villa und RB Leipzig um den 18-jährigen Fußballer.

Für Tottenham, das die letzte Saison auf dem 17. Tabellenplatz beendete, ist die Kaderbreite eine Überlebensfrage. De Zerbi zielt besonders darauf ab, den Wettbewerb in der Angriffsreihe zu verschärfen. Gleichzeitig steht der Trainer auch mit anderen Teammitgliedern im Austausch. Wie Football London berichtet, sprach er mit dem 21-jährigen Mathys Tel und betonte, dass er trotz der neuen Transfers auch in den Plänen für die Saison 2026-27 eine wichtige Rolle spielt.