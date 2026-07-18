Indiens Premierminister Narendra Modi ruft die Bevölkerung zur Sauberkeit auf

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Indiens Premierminister Narendra Modi ruft die Bevölkerung zur Sauberkeit auf

Der indische Premierminister Narendra Modi hat die Bürger des Landes dazu aufgerufen, Sauberkeit als tägliche Gewohnheit zu betrachten. Er betonte, dass Hygiene nicht die Aufgabe einer bestimmten Behörde oder einzelner Mitarbeiter sein sollte, sondern die persönliche Verantwortung jedes Bürgers.

Dieser Ansatz wird im Rahmen des Programms „Sauberes Indien“ (Swachh Bharat Abhiyan) gefördert. Das Programm zielt darauf ab, die sanitären Bedingungen zu verbessern, die Sauberkeit an öffentlichen Orten zu wahren und das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken.

Der Schwerpunkt liegt auf der Verringerung von Müll auf den Straßen, der Ordnung in öffentlichen Bereichen und der Einhaltung der persönlichen Hygiene. Ziel ist es, Sauberkeit nicht als vorübergehende Aktion, sondern als dauerhaften Lebensstil zu etablieren.

Der Schutz von Gewässern und Flüssen vor Verschmutzung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei dieser Initiative. Es werden Aufklärungsarbeiten durchgeführt, um den Ganges zu schützen und das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu stärken.

Gleichzeitig wird in Indien weiterhin am Bau öffentlicher Toiletten und der Verbesserung der sanitären Bedingungen für die Bevölkerung gearbeitet. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Hygienekultur zu verbreiten und Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung zu senken.

Narendra ModiҲиндистонСвачх Бҳарат АбҳиянГанг
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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