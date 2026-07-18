Bayern München bereitet riesiges Gehaltsangebot vor, um Michael Olise zu halten

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Bayern München bereitet riesiges Gehaltsangebot vor, um Michael Olise zu halten

Während die Gerüchte über einen Wechsel von Michael Olise zu Real Madrid zunehmen, bereitet sich der FC Bayern München auf einen entscheidenden Schritt vor. Der Münchner Verein will dem französischen Spieler einen neuen, hochdotierten Vertrag anbieten, um ihn im Team zu halten.

Sollte der Deal zustande kommen, wird Olise zu einem der bestbezahlten Spieler beim FC Bayern.

Olise möchte zu Real wechseln

Berichten zufolge hat der 24-jährige Mittelfeldspieler die Absicht, sich noch im aktuellen Transferfenster Real Madrid anzuschließen.

Es heißt, Olise habe diesen Wunsch bereits einigen seiner Teamkollegen in der französischen Nationalmannschaft mitgeteilt. Zuvor gab es bereits Berichte, dass der Madrider Club den Spieler als eines seiner wichtigsten Transferziele für die Zukunft betrachtet.

Der FC Bayern plant jedoch nicht, einen seiner Leistungsträger so einfach ziehen zu lassen.

Jahresgehalt könnte 25 Millionen Euro übersteigen

Wie die Bild berichtet, planen die Münchner, Olise einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen anzubieten.

Demnach könnte das Jahresgehalt des Franzosen auf über 25 Millionen Euro steigen. Eine solche Vereinbarung würde Olise in die Riege der Topverdiener des Vereins aufsteigen lassen.

Die Führung des FC Bayern will den Spieler damit davon überzeugen, in München zu bleiben und das Interesse von Real Madrid abzukühlen.

Die Position des FC Bayern ist fest

Der Münchner Verein sieht in Olise einen wichtigen Bestandteil seines Zukunftsprojekts. Aus diesem Grund ist die Führung derzeit nicht bereit, überhaupt über einen Verkauf zu diskutieren.

Selbst wenn der Spieler selbst einen Wechsel anstrebt, müsste Real Madrid wahrscheinlich mit einem enormen Angebot aufwarten, um Verhandlungen zu beginnen.

Olise wird auf 150 Millionen Euro geschätzt

Das Portal Transfermarkt bewertet Michael Olise mit 150 Millionen Euro.

Diese Summe könnte einen möglichen Transfer zu einem der teuersten Deals des Sommers machen. Der FC Bayern versucht jedoch, die Situation mit einem neuen Vertragsangebot zu seinen Gunsten zu wenden.

Die große Frage ist nun: Wird sich Olise für das hohe Gehalt entscheiden oder bleibt er bei seinem Wunsch, zu Real Madrid zu wechseln?

Bayern MünchenReal MadridMichael OliseTransfergerüchteBundesliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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