Der FC Barcelona hat einen wichtigen Schritt zur Verpflichtung von Joao Cancelo unternommen. Al-Hilal hat beschlossen, seine finanziellen Forderungen für den portugiesischen Verteidiger zu senken. Nach einer erfolgreichen Leihe in Katalonien hat der Spieler deutlich gemacht, dass er keine Absicht hat, nach Saudi-Arabien zurückzukehren. Goal.com berichtet .

Laut Mundo Deportivo forderte Al-Hilal zuvor 15 Millionen Euro für den Verteidiger, doch nach Verhandlungen unter der Leitung von Superagent Jorge Mendes wird ein Sinken dieser Summe erwartet. Der 32-jährige Verteidiger ist zu einem Schlüsselspieler beim FC Barcelona geworden und möchte seine Karriere unter Hansi Flick fortsetzen.

Einer der Hauptgründe für den Transfer ist das angespannte Verhältnis zwischen Cancelo und der Führung von Al-Hilal. Der Spieler betonte, dass der Verein ihn getäuscht und seine Versprechen bezüglich der Registrierung nicht eingehalten habe. Zudem ist das Verhältnis zu Trainer Simone Inzaghi völlig zerrüttet, was eine Rückkehr nach Riad unmöglich macht.

Joao Cancelo feierte in der vergangenen Saison mit dem Gewinn der La Liga einen historischen Erfolg. Er wurde zum ersten Spieler, der in vier der fünf europäischen Top-Ligen (Premier League, Serie A, Bundesliga und La Liga) den Titel gewann. Derzeit verhandelt Jorge Mendes nicht nur über Cancelo, sondern auch über die Zukunft von Spielern wie Marc Casado und Darwin Nunez.