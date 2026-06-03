MLS oder Saudi-Arabien könnten beste Option für Paul Pogba sein

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MLS oder Saudi-Arabien könnten beste Option für Paul Pogba sein

Nachdem der französische Mittelfeldspieler Paul Pogba bei Monaco nicht die erwarteten Leistungen zeigen konnte, mehren sich die Stimmen, dass eine Fortsetzung seiner Karriere in der MLS oder der Saudi Pro League der sinnvollste Weg wäre. Der ehemalige Star von Manchester United und Juventus kehrte nach einer langen Dopingsperre in den Profifußball zurück, doch sein Engagement in Frankreich verläuft unglücklich. Goal.com berichtet .

Der ehemalige Verteidiger von Liverpool und Monaco, John Arne Riise, machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über Poggas aktuelle Situation. Der Weltmeister von 2018 kam in der Saison 2025/26 erst sechsmal zum Einsatz und erzielte dabei kein einziges Tor. Laut Riise ist der 33-Jährige weit von seinem früheren Niveau entfernt.

"Als er auf seinem Höhepunkt war, war er ein fantastischer Spieler, der Freude am Fußball hatte. Er spielte immer mit einem Lächeln. Die Ereignisse der letzten Jahre haben mich etwas traurig gemacht. Ich hatte gehofft, dass er sich bei Monaco wieder beweisen würde, aber Verletzungen und andere Faktoren ließen dies nicht zu", sagte Riise.

Der Experte betont, dass Paul Pogba derzeit körperlich nicht fit genug ist und ihm seine frühere Spritzigkeit fehlt. Daher könnten die Ligen in den USA oder Saudi-Arabien mit weniger Druck im Vergleich zum europäischen Spitzenfußball der beste Ort sein, um seine Karriere zu beenden.

Die Zukunft von Poggas Vertrag bei Monaco ist noch ungewiss. Wenn er bis zur nächsten Saison nicht wieder in Form kommt, muss er sich im Transferfenster möglicherweise nach neuen Optionen umsehen. Vorerst arbeitet der Mittelfeldspieler weiterhin an der Verbesserung seiner körperlichen Verfassung.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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