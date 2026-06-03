Cole Palmer entspannt auf Ibiza nach WM-Aus

Chelsea-Star Cole Palmer genießt einen unerwarteten Sommerurlaub auf Ibiza, nachdem er den Kader Englands für die Weltmeisterschaft verpasst hat. Der Stürmer, der nicht in Thomas Tuchels 26-Mann-Kader berufen wurde, wurde beim Entspannen mit dem Besitzer des O Beach Ibiza, Wayne Lineker, gesichtet. Goal.com berichtet .

Während seine Nationalmannschaftskollegen die Turniervorbereitung in Florida begonnen haben, genießt der 24-Jährige die Sonne an der Mittelmeerküste. Dies ist für Palmer kein unbekanntes Terrain; er urlaubte hier bereits im letzten Jahr nach der Teilnahme an der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft mit Manchester City. Allerdings dient dieser Besuch weniger der Feier, sondern vielmehr der Verarbeitung der Enttäuschung über die Nichtberücksichtigung.

Thomas Tuchels Entscheidung, Palmer zu Hause zu lassen, hat in England für große Diskussionen gesorgt. Der ehemalige Spieler von Manchester City, der in seiner Debütsaison an der Stamford Bridge glänzte, kämpfte in der abgelaufenen Spielzeit mit Konstanzproblemen. Kleine Verletzungen und ein Formtief hinderten ihn daran, einen Platz im Flugzeug in die USA zu ergattern.

In der Saison 2024/25 erzielte Palmer 15 Tore in der englischen Premier League. Dies sind fünf Treffer weniger als in der Vorsaison unter Enzo Maresca. Anscheinend führte dieser Rückgang der Effektivität dazu, dass sich Tuchel für andere Optionen entschied.

Die englische Nationalmannschaft setzt derzeit ihr Training in der Hitze von Miami fort. Am Samstag bestreiten sie ein Testspiel gegen Neuseeland, bevor sie gegen Costa Rica antreten und zu ihrem Quartier in Kansas City reisen. Palmer hingegen legt seine erste längere Pause seit seinem Wechsel aus Manchester ein.