Álvaro Arbeloa von Bayer Leverkusen abgelehnt

Der ehemalige Trainer von Real Madrid, Álvaro Arbeloa, hat Bayer Leverkusen seine Dienste angeboten, um seine Karriere in Deutschland fortzusetzen, doch die Klubführung lehnte das Angebot ab. Laut Sport Bild versuchte der 43-jährige Spezialist über sein Management, sich den Double-Gewinnern von 2024 anzuschließen. Goal.com berichtet .

Obwohl Leverkusen Arbeloas Arbeit mit der Jugend von Real Madrid hoch einschätzte, teilte der Verein mit, dass er derzeit nicht bereit sei, ihn zum Cheftrainer der Profimannschaft zu ernennen. Die Klubführung ist der Ansicht, dass Arbeloas Trainererfahrung nicht ausreicht, um das Team wieder an die Spitze zu führen.

Zur Erinnerung: Arbeloa übernahm im Januar nach der Entlassung von Xabi Alonso die Leitung von Real Madrid. Er konnte das Team jedoch nicht vor einer titellosen Saison bewahren. Gegen Ende der Spielzeit bestätigte er seinen Abschied, und der Madrider Klub verkündete José Mourinho als seinen Nachfolger.

Bayer Leverkusen sucht derzeit nach einem neuen Trainer als Ersatz für Kasper Hjulmand. Das Hauptziel war Andoni Iraola, doch nachdem der FC Liverpool Arne Slot entlassen hatte, soll Iraola kurz vor einer Einigung mit dem Klub aus Merseyside stehen. Der deutsche Verein muss sich nun nach anderen Kandidaten umsehen.