Liverpool-Legende Robbie Fowler hat seine Gedanken über einen möglichen zukünftigen Wechsel des englischen Stars Jude Bellingham zum Klub aus Merseyside geteilt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der derzeit für Real Madrid spielt, könnte nach seiner Zeit in Spanien eine Rückkehr in die Premier League anstreben. Goal.com berichtet darüber .

Bellingham begann seine Karriere in der Akademie von Birmingham City und gab bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft. 2020 wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er sein volles Potenzial entfaltete. 2023 unterschrieb er für 103 Millionen Euro bei Real Madrid und avancierte schnell zum Kandidaten für den Ballon d'Or.

Verletzungen haben sein Wachstum in den letzten zwei Saisons leicht gebremst, und in der englischen Nationalmannschaft ist die Konkurrenz durch Spieler wie Morgan Rogers größer geworden. Dennoch bleibt Bellingham als Champions-League-Sieger einer der weltbesten Spieler.

In einem Interview mit GOAL sagte Robbie Fowler: „Als Liverpool-Fan möchte ich die besten Spieler an der Anfield Road sehen. Aktuell spielt er bei Real Madrid, einem der größten Klubs der Welt, daher wird er wohl so bald nicht in die Premier League zurückkehren wollen. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn dieser Transfer in 3-5 Jahren zustande käme.“