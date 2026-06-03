Kann Harry Kane bei der FIFA WM 2026 Geschichte schreiben?

Englands Kapitän Harry Kane bereitet sich darauf vor, sein Land bei der FIFA WM 2026 zum Ruhm zu führen. Der Stürmer des FC Bayern München könnte als erster Spieler in der Turniergeschichte zweimal den Goldenen Schuh gewinnen. Der ehemalige Stürmer Robbie Fowler erklärte gegenüber GOAL, er glaube, dass Kane diesen Meilenstein erreichen und zu Legenden wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi aufschließen könne. Goal.com berichtet .

Harry Kane muss beim Turnier in Nordamerika in Topform sein, um Englands 60-jährige Titel-Durststrecke zu beenden. Der 32-jährige Stürmer, der seit seinem Debüt im Jahr 2015 bereits 78 Tore für die Nationalmannschaft erzielt hat, hat schon zahlreiche Rekorde gebrochen. Bei der FIFA WM 2018 war er mit sechs Treffern Torschützenkönig.

Laut Fowler ist England in der Lage, die K.-o.-Phase des Turniers zu erreichen. „Für einen Torjäger wie Harry Kane ist es entscheidend, im Viertel-, Halb- und Finale zu spielen. Wenn er erneut Torschützenkönig wird, würde das seine Ansprüche auf den Ballon d’Or weiter stärken“, sagte der ehemalige Star des FC Liverpool und der englischen Nationalmannschaft.

Kane zeichnet sich durch sein intelligentes Spielmanagement aus. Auch wenn er auf dem Platz nicht ständig mit hoher Geschwindigkeit läuft, liest er Spielsituationen perfekt. Laut Fowler gibt ihm die Vielseitigkeit des Stürmers die Chance, erneut bester Torjäger der Welt zu werden. Wenn England weit kommt, wird erwartet, dass Harry Kane die Tore schießt.