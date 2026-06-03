Die usbekische Nationalmannschaft hat ihr Trainingslager in Edmonton beendet und ist nach New York gereist, um die nächste Phase der WM-Vorbereitung fortzusetzen. Angeführt von Fabio Cannavaro hinterließen unsere Vertreter nach dem Freundschaftsspiel in Kanada nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch menschlich und kulturell einen warmen Eindruck.

Es wurde bekannt, dass die Spieler der usbekischen Nationalmannschaft vor dem Verlassen der Kabine in Edmonton eine besondere Nachricht für die Gastgeber hinterlassen haben. Darin wurde der kanadischen Seite für die Gastfreundschaft gedankt und viel Glück für die bevorstehende Weltmeisterschaft gewünscht.

Wie auf den Fotos zu sehen ist, wurden in der Kabine herzliche Worte in Englisch und Usbekisch auf ein Blatt mit einem Fußballfeld gezeichnet. Darauf standen Sätze wie „Thank you for hospitality, Canada!“. Zudem wurden Nachrichten auf Usbekisch hinterlassen: „Katta rahmat, Kanada!“ (Vielen Dank, Kanada!) und „Jahon chempionatida omad!“ (Viel Glück bei der WM!).

Dies mag wie eine kleine Geste erscheinen, aber solche Details sind im Profifußball sehr wichtig. Auf dem Platz herrschen Wettbewerb, Kampf und Ergebnis. Aber nach dem Spiel stehen Respekt, Dankbarkeit und Sportkultur an erster Stelle. Die usbekische Nationalmannschaft hat sich in dieser Hinsicht würdig präsentiert.

Das Lager in Edmonton war eine wichtige Vorbereitungsphase für unsere Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft. Das Freundschaftsspiel gegen Kanada war für unsere Vertreter nicht einfach, Usbekistan verlor mit 0:2. Das Hauptziel solcher Spiele ist jedoch nicht nur das Ergebnis, sondern das Erkennen der Stärken und Schwächen des Teams, die Anpassung an das internationale Tempo und das Ziehen notwendiger Schlüsse vor der WM.

In diesem Sinne war die Reise nach Kanada für unsere Spieler sowohl sportlich als auch erfahrungsmäßig nützlich. Der Gegner erwies sich als körperlich starke, schnelle und intensiv spielende Mannschaft. Fabio Cannavaro erkannte nach dem Spiel ebenfalls an, dass der kanadische Fußball in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist.

Am wichtigsten war, dass während dieser Reise usbekische Fans in Kanada sowie Vertreter zentralasiatischer Völker unsere Nationalmannschaft herzlich empfingen. Die Unterstützung am Flughafen Edmonton, die Flaggen, Nationaltrachten und die Freude der Kinder waren zweifellos eine besondere moralische Stütze für unser Team. Die Berichterstattung lokaler Fernsehsender wie CBC News zeigte zudem, dass der usbekische Fußball internationale Aufmerksamkeit erregt.

Die Danksagung in der Kabine setzte einen schönen Schlusspunkt unter diese Reise. Diese Geste zeigte, dass die Spieler unserer Nationalmannschaft nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon Respekt und gute Manieren zeigen können.

Den Gegner im Sport zu respektieren, ist ein Zeichen großer Kultur. Kanada hat Usbekistan empfangen, das Spiel wurde organisiert, Fans kamen ins Stadion, und unsere Nationalmannschaft dankte den Gastgebern vor der Abreise und wünschte ihnen viel Glück bei der Weltmeisterschaft. Es ist eine sehr einfache, aber angenehme und unvergessliche Geste.

Nun ist die usbekische Nationalmannschaft nach New York weitergereist. Es stehen weitere Trainingseinheiten, Analysen und wichtige Tage der WM-Vorbereitung an. Die Lehren aus dem Spiel gegen Kanada, die Unterstützung der Fans in Edmonton und die Dankbarkeit gegenüber den Gastgebern bleiben ein kleines, aber bedeutendes Kapitel in der Geschichte unseres Teams auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme.

Auf die usbekische Nationalmannschaft warten große Prüfungen. Aber solche Situationen zeigen eines: Unser Nationalteam lernt nicht nur Fußball zu spielen, sondern sich auch auf der großen Bühne würdig zu verhalten. Dies ist ein sehr wichtiges Signal vor der Weltmeisterschaft.