Lennart Karl nimmt zu jedem Spiel ein Foto von Lionel Messi mit

Bayern Münchens aufstrebender Star Lennart Karl hat verraten, dass er zu jedem Spiel ein Bild seines Idols Lionel Messi mitnimmt. Das junge deutsche Talent schaffte es, den Rekord von Kylian Mbappé zu brechen, und wurde zum jüngsten Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen traf. Goal.com berichtet .

Der 18-jährige Fußballer erklärte, dass er bei jedem offiziellen Spiel spezielle Schienbeinschoner mit dem Bild des Inter-Miami-Stars trägt. Für Karl ist dies nicht nur ein Bild, sondern eine ständige Erinnerung an die Höhen, die er anstrebt. Er glaubt, dass das Mitführen des Bildes des Weltmeisters ihm einen mentalen Vorteil und Motivation verschafft.

In einem Interview mit dem Vereinsmagazin '51' sagte Lennart Karl: "Ja, auf meinem linken Schienbeinschoner ist Messi abgebildet. Er ist mein Vorbild, seit ich angefangen habe, Fußball zu spielen – er spielt mit dem linken Fuß, ist ebenfalls eher klein und macht unglaubliche Dinge mit dem Ball. Sein Bild dabei zu haben, gibt mir zusätzliche Kraft und treibt mich an, das höchste Niveau zu erreichen."

Obwohl Messi seine wichtigste Inspirationsquelle ist, lernt Karl im Training des FC Bayern auch viel von seinen erfahrenen Teamkollegen. Er betonte, dass er besonders gerne die Bewegungen von Michael Olise beobachtet und dass die Professionalität von Spielern wie Harry Kane und Joshua Kimmich ihm als Vorbild dient.