Wie könnte Usbekistans voraussichtliche WM-Aufstellung aussehen? (Foto)

Die usbekische Nationalmannschaft steht vor ihrer ersten Teilnahme an einer FIFA-Weltmeisterschaft. Eine der spannendsten Fragen für die Fans ist derzeit, welchen Spielern Fabio Cannavaro vertrauen wird und wie die Startelf beim Turnier aussehen könnte.

Eine in sozialen Medien kursierende voraussichtliche Aufstellung zeigt die usbekische Nationalmannschaft in einer Formation, die einem 4-2-3-1 ähnelt. Eldor Shomurodov agiert als Mittelstürmer, Oston Urunov und Abbosbek Fayzullaev auf den Flügeln, sowie erfahrene Mittelfeldspieler wie Odil Hamrobekov und Otabek Shukurov im Zentrum.

Utkir Yusupov ist im Tor vorgesehen. Er gilt als einer der erfahrensten Torhüter im Nationalteam. Auf einer großen Bühne wie der WM sind das Selbstvertrauen, die Ruhe und das Verständnis des Torhüters mit der Abwehrreihe entscheidend, da jede Parade gegen Gegner wie Portugal, Kolumbien und die DR Kongo Gold wert sein könnte.

Die Abwehrreihe umfasst Sherzod Nasrullaev, Abduqahhor O'rozov, Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov und Khojiakbar Alijonov. Das größte Augenmerk liegt dabei natürlich auf Abdukodir Khusanov. Der Verteidiger, der sich bei Manchester City entwickelt, soll eine große Stütze und Kraftquelle für die Nationalmannschaft sein.

Khusanovs physische Stärke, sein Tempo und seine Entschlossenheit in Zweikämpfen sind für Usbekistans Verteidigung von entscheidender Bedeutung. Die Präsenz eines erfahrenen Spielers wie Rustam Ashurmatov an seiner Seite könnte helfen, das Gleichgewicht in der Innenverteidigung zu wahren. Ein solches Duo spielt eine Schlüsselrolle bei der Abwehr starker gegnerischer Angriffe.

Auch die Leistungen von Nasrullaev und Alijonov in der Außenverteidigung werden von entscheidender Bedeutung sein. Im modernen Fußball verteidigen Außenverteidiger nicht nur, sondern schalten sich in den Angriff ein, schaffen Breite und üben Druck auf die gegnerischen Flügel aus. Wenn sie ihre Aufgaben korrekt erfüllen, wird Usbekistans Spiel deutlich dynamischer wirken.

Im zentralen Mittelfeld ist das Duo Odil Hamrobekov und Otabek Shukurov vorgesehen. Diese beiden Spieler können Disziplin, Erfahrung und Ballsicherheit im Zentrum gewährleisten. Die Kontrolle über das Mittelfeld bei einer WM zu verlieren, kommt fast einer Niederlage gleich. Daher ist Stabilität in dieser Zone für das Team unerlässlich.

Hamrobekovs Kampfstärke und Shukurovs Spielaufbau könnten in Cannavaros Plänen eine wichtige Rolle spielen. Sie bilden die Brücke zwischen Abwehr und Angriff. Gegen technisch starke Teams wie Portugal und Kolumbien wird jede Entscheidung im Mittelfeld von großer Bedeutung sein.

Die Offensivreihe besteht aus Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev und Eldor Shomurodov. Dieses Trio könnte zu Usbekistans gefährlichster Waffe werden. Urunovs individuelle Dribblings, Fayzullaevs Tempo und Kreativität sowie Shomurodovs Erfahrung und Bewegung im Strafraum könnten den gegnerischen Abwehrreihen ernsthafte Probleme bereiten.

Oston Urunov besitzt die Fähigkeit, Verteidiger auf dem Flügel auszuspielen, durch Tempo Chancen zu kreieren und Unberechenbarkeit ins Spiel zu bringen. Abbosbek Fayzullaev hat sich in den letzten Jahren zu einem der hellsten Sterne der Nationalmannschaft entwickelt. Er bewegt sich frei mit dem Ball, liest das Spiel schnell und weiß, wie man Angriffe belebt.

Eldor Shomurodov ist als zentrale Anspielstation im Sturm vorgesehen. Der Kapitän der Nationalmannschaft verfügt über große internationale Erfahrung. Er ist nicht nur für das Toreschießen wichtig, sondern auch dafür, Räume für Mitspieler zu öffnen, Verteidiger auf sich zu ziehen und die Offensive anzuführen.

Die voraussichtliche Aufstellung im Bild bietet einen ausgewogenen Eindruck der usbekischen Nationalmannschaft: Kraft und Erfahrung in der Abwehr, Disziplin im Mittelfeld sowie Tempo und Kreativität im Angriff. Dies ist natürlich nicht die offizielle Aufstellung. Die endgültige Entscheidung treffen Fabio Cannavaro und sein Stab basierend auf der Fitness der Spieler, der Trainingsform und den jeweiligen Gegnern.

Usbekistan trifft in der Gruppe K der FIFA-WM 2026 auf Portugal, Kolumbien und die DR Kongo. Jeder dieser Gegner hat seinen eigenen Stil und seine Stärken. Daher besteht Cannavaros Hauptaufgabe darin, für jedes Spiel den passenden taktischen Plan zu wählen und das Maximum aus seinen Spielern herauszuholen.

Gegen Portugal stehen defensive Ordnung und Geduld an erster Stelle. Im Duell mit Kolumbien könnten der Kampf im Mittelfeld und schnelle Konter entscheidend sein. Gegen die DR Kongo werden physische Vorbereitung, der Kampf um zweite Bälle und Vorsicht bei Standardsituationen ausschlaggebend sein.

Die Fans nutzen diese voraussichtliche Aufstellung, um sich vor der WM ein Bild zu machen. Jeder hat seine eigene Variante, seine Lieblingsspieler und seine Meinung. Aber eines ist sicher: Die usbekische Nationalmannschaft geht mit großer Hoffnung und Zuversicht in ihre historische Weltmeisterschaft.

Jetzt ist das Wichtigste, dass die Spieler gesund bleiben, das Mannschaftsspiel funktioniert und sie auf der großen Bühne die Nerven bewahren. Jedes Spiel bei dieser ersten WM-Teilnahme wird sicher in die Geschichte eingehen. Wer die Hauptakteure dieser Geschichte sein werden, wird sich auf dem Platz zeigen.