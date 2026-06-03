Lionel Messi mit prestigeträchtigem spanischen Preis geehrt

Lionel Messi hat seine umfangreiche Trophäensammlung um eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung erweitert. Der Star von Inter Miami wurde zum Gewinner des Prinzessin-von-Asturien-Preises für Sport 2026 gekürt. In den Fußstapfen der Tennislegende Serena Williams erhielt er diese hohe Auszeichnung aus Spanien und nahm Glückwünsche aus der ganzen Welt entgegen, darunter auch von seinem ehemaligen Verein FC Barcelona. Goal.com berichtet .

Die Jury erkannte Messi offiziell als Inhaber der größten Karriere der Sportgeschichte an. Der 38-jährige Stürmer wurde nicht nur für seine außergewöhnlichen Leistungen auf dem Platz, sondern auch für seine Wirkung abseits des Rasens geehrt. Die Begründung hob sein „außergewöhnliches Talent, seine vorbildliche sportliche Laufbahn und sein karitatives Engagement zur Bereitstellung von Bildung und medizinischer Hilfe für bedürftige Kinder“ hervor.

Der FC Barcelona gehörte zu den ersten Gratulanten seines ehemaligen Kapitäns. Lionel Messi verbrachte den Großteil seiner Karriere im Camp Nou und entwickelte sich vom Absolventen der La Masia zum Anführer der erfolgreichsten Ära der Vereinsgeschichte. Mit den Katalanen gewann er viermal die Champions League, zehnmal La Liga und siebenmal die Copa del Rey.

In der offiziellen Erklärung des Vereins heißt es: „Herzlichen Glückwunsch an Lionel Messi zum Gewinn des Prinzessin-von-Asturien-Preises 2026. Ihr legendäres Vermächtnis in Barcelona und Ihr mit Erfolgen gepflasterter Weg bei unserem Verein wurden gebührend gewürdigt.“ Messis acht Ballon-d’Or-Auszeichnungen und seine Rekordtorzahl sind untrennbar mit der Geschichte des Clubs verbunden.

Neben seinen Erfolgen auf Vereinsebene spiegelt dieser Preis auch Messis Triumphe mit der argentinischen Nationalmannschaft wider. Der Sieg bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 und zwei Copa-América-Titel festigten seinen Status auf internationaler Ebene weiter. Die Organisatoren der Auszeichnung bezeichneten Messi als „den meistdekorierten Spieler der Fußballgeschichte, der sich durch sein vorbildliches Verhalten auf dem Platz Respekt verdient hat“.