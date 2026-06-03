Diego Kochen vor Leihwechsel vom FC Barcelona

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Diego Kochen vor Leihwechsel vom FC Barcelona

Der vielversprechende Torhüter der US-Nationalmannschaft, Diego Kochen, soll den FC Barcelona diesen Sommer auf Leihbasis verlassen. Der 20-jährige Schlussmann bereitet sich auf die nächste Phase seiner Karriere vor, um seine Fähigkeiten zu verbessern und mehr Spielpraxis zu sammeln. Berichten zufolge ist der dänische Klub Lyngby der Favorit auf die Verpflichtung des amerikanischen Torhüters. Goal.com berichtet .

Kochen genießt im System des FC Barcelona hohes Ansehen und verbrachte den Großteil der letzten Saison zwischen der ersten Mannschaft und der Reserve. Obwohl er noch kein Pflichtspiel für die Profis absolviert hat, stand er als dritter Torwart hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny 40-mal im Kader. Zudem bestritt er 20 Spiele für Barca Athletic in der spanischen vierten Liga.

Laut ESPN ist die katalanische Vereinsführung bereit, Kochen für seine Weiterentwicklung zu verleihen. Der Torhüter ist regelmäßig für diverse US-Juniorennationalmannschaften von der U-16 bis zur U-23 im Einsatz. Obwohl er auch für Venezuela und Peru spielberechtigt wäre, konzentriert er sich ausschließlich darauf, die USA zu repräsentieren.

Derzeit trainiert Kochen im Camp der US-Nationalmannschaft und sammelt Erfahrung. Lyngby, das sich für die dänische Superliga qualifiziert hat, plant eine einjährige Leihe, und der Spieler selbst steht diesem Wechsel positiv gegenüber. Zur Info: Diego Kochens aktueller Vertrag beim FC Barcelona läuft bis 2028.

FC BarcelonaDiego KochenTransferDänische SuperligaUSA
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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