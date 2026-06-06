Robbie Fowler: Harry Kane ist ein Top-Kandidat für den Ballon d’Or

Der ehemalige englische Stürmer Robbie Fowler hat seine Gedanken zu Harry Kane geteilt. Er betonte, dass der Bayern-Stürmer die Weltmeisterschaft nicht gewinnen muss, um den Ballon d’Or 2026 zu erhalten. Laut Fowler haben die unglaublichen Leistungen des Spielers auf Klub- und Länderebene ihn bereits unter die besten der Welt gebracht. Wie Goal.com berichtet .

Harry Kane absolvierte in der vergangenen Saison 51 Spiele in allen Wettbewerben für Bayern München und erzielte 61 Tore. Zudem gewann er mit dem Münchner Klub die Bundesliga und den DFB-Pokal. Seine Torbilanz für die englische Nationalmannschaft liegt bei 78 Treffern. Kane strebt danach, sich den Legenden anzuschließen, die die 100-Tore-Marke geknackt haben, wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

„Wenn es um den Ballon d’Or geht, muss Harry Kane unbedingt erwähnt werden. Er ist nach Deutschland gewechselt und hat noch besser gespielt, als viele erwartet hatten. Ich glaube, ein WM-Sieg wird die endgültige Entscheidung nicht beeinflussen, da er seine Klasse bereits bewiesen hat“, erklärte Fowler.

Derzeit bricht Harry Kane weiterhin Rekorde und hat bereits 125 Länderspiele für England bestritten. Bei kommenden großen Turnieren gilt er nicht nur als Favorit auf Mannschaftstitel, sondern auch auf individuelle Auszeichnungen, insbesondere den nächsten Goldenen Schuh. Seine konstanten Leistungen stellen ihn neben Stars wie Lamine Yamal und Ousmane Dembélé in die Reihe der stärksten Kandidaten.