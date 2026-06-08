Lamine Yamal erklärt, warum er ein Armband trägt

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Lamine Yamal erklärt, warum er ein Armband trägt

Der junge Star von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, hat das Geheimnis gelüftet, warum er in jedem Spiel ein Armband trägt. Das Talent, das für seine glänzenden Leistungen in der Fußballwelt bekannt ist, gab zu, dass diese Gewohnheit auf einen unerwarteten Vorfall und den Respekt vor einer Real Madrid-Legende zurückgeht. Laut Goal.com berichtet .

In einem Interview auf seinem YouTube-Kanal erklärte der Absolvent der La Masia-Akademie, dass die Geschichte hinter dem Armband schmerzhaft begann. „Ich habe beim PlayStation-Spielen gegen den Fernseher geschlagen und meine Finger verletzt; sie sind stark angeschwollen“, gab Yamal zu. Als die Schwellung zurückging, beschloss er, den Look zu Ehren von Karim Benzema beizubehalten.

„Seitdem trage ich den Verband an meiner Hand. Es hilft mir, mich wie Karim Benzema zu fühlen. Wir haben über KB9 gescherzt, und ich habe beschlossen, es beizubehalten; ich finde, es sieht großartig aus“, fügte der junge Stürmer hinzu. Er versprach auch, sich einen Bart wachsen zu lassen und Geschenke an die Fans zu verteilen, wenn er die Weltmeisterschaft 2026 gewinnt.

Yamal sprach auch darüber, dass er im Rennen um den Ballon d'Or 2025 gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Ousmane Dembélé verloren hat. Seinen Worten zufolge war diese Niederlage förderlich für seine persönliche Entwicklung. „Ich war damals noch jung und habe nicht ganz verstanden, was es bedeutet, den Ballon d'Or zu gewinnen. Dembélés Sieg war gut für mich; er hat mir geholfen, als Mensch zu wachsen“, sagte Lamine Yamal.

Lamine YamalBarcelonaKarim BenzemaSpanienFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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