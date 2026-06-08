Wen hat Mbappe als Torschützenkönig der WM 2026 auserkoren?

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Wen hat Mbappe als Torschützenkönig der WM 2026 auserkoren?

Die Fußballwelt fiebert der WM 2026 entgegen, die auf den Plätzen der USA, Kanadas und Mexikos ausgetragen wird. Kylian Mbappe, der Leading Stürmer von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft, äußerte sich auf seine eigene Art zu seinen Prognosen, wer beim kommenden Weltturnier die meisten Tore erzielen wird.

Vor diesem großen Turnier, bei dem Titelverteidiger Argentinien seinen Titel verteidigen wird, führte Mbappe The Touchline ein Blitzinterview, in dem er eine Auswahl unter mehreren Starfußballern traf. Nachfolgend können Sie die erwarteten und unerwarteten Antworten des französischen Torjägers nachlesen:

— Yamal oder Haaland? — Yamal.

— Yamal oder Vinicius? — Vinicius.

— Vinicius oder Kane? — Vinicius.

— Vinicius oder Messi? — Messi.

— Messi oder Cristiano Ronaldo? — Cristiano.

— Cristiano oder Mbappe? — Ich!

Wie Sie sehen, bevorzugte Mbappe zwar zunächst seinen Teamkollegen Vinicius gegenüber dem jungen Talent Lamine Yamal und Harry Kane, würdigte jedoch das Phänomen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo hoch. In der finalen Frage zeigte er jedoch sein enormes Selbstvertrauen und seine Siegermentalität, indem er betonte, dass er selbst der absolute Torschützenkönig der WM 2026 sein wird.

Kylian MbappéReal MadridLionel MessiCristiano RonaldoArgentinien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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