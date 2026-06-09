FIFA erzielt Einigung mit Lassana Diarra: Transfersystem könnte sich ändern

Die FIFA hat eine offizielle Vereinbarung mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler sowie Ex-Profi von Real Madrid und Chelsea, Lassana Diarra, getroffen, um einen langjährigen Rechtsstreit beizulegen. Der Konflikt wurde nach einem Gerichtsurteil beigelegt, das das globale Transfersystem grundlegend verändern könnte. Laut Goal.com berichtet .

Am Montag bestätigte die FIFA, dass alle rechtlichen Angelegenheiten mit Diarra, der für Vereine wie Arsenal, Chelsea und Real Madrid spielte, abgeschlossen sind. Der Fall stand im Rampenlicht, nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) im vergangenen Jahr entschied, dass die FIFA-Regularien gegen EU-Recht verstoßen.

Lassana Diarra hatte von der FIFA und dem belgischen Fußballverband eine Entschädigung in Höhe von 65 Millionen Euro gefordert. Im Oktober kam das Europäische Gericht zu dem Schluss, dass die aktuellen Transferregeln der FIFA gegen Arbeitsrecht und das Recht auf Freizügigkeit innerhalb der EU verstoßen.

Der Streit begann 2014, als Diarra seinen Vierjahresvertrag beim russischen Klub Lokomotiv Moskau nach nur einem Jahr auflöste. Damals verhängte die FIFA eine Geldstrafe von 10 Millionen Euro gegen den Spieler, weil er den Vertrag ohne „triftigen Grund“ gebrochen habe. Dies erschwerte die Suche nach einem neuen Verein, da potenzielle Klubs die Haftung für die Strafe fürchteten.

In ihrer Erklärung gab die FIFA bekannt, dass alle Gerichtsverfahren mit Lassana Diarra ausgesetzt wurden. Die Organisation betonte jedoch, dass diese Einigung kein Schuldeingeständnis darstellt. Die FIFA versuchte, den Fall schnell zu schließen, um zu verhindern, dass andere Spieler ähnliche Entschädigungsforderungen stellen.