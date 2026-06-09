Kylian Mbappe steht bei Real Madrid vor dem Cristiano-Ronaldo-Dilemma

·6·Sport
Kylian Mbappe steht bei Real Madrid vor dem Cristiano-Ronaldo-Dilemma

Kylian Mbappe steht derzeit als Hauptstar der Offensive von Real Madrid unter enormem Druck. Diese Situation erinnert an die Last, die einst Klublegende Cristiano Ronaldo trug. Trotz eines produktiven Karrierebeginns in Spanien wird dem französischen Stürmer Arroganz und die Störung des Teamgleichgewichts vorgeworfen. Laut Goal.com berichtet .

Der ehemalige Real-Madrid-Mittelfeldspieler Rafael van der Vaart stellte sich schützend vor Mbappe und betonte, die Kritik sei unbegründet. Seiner Meinung nach werden Aussagen, Paris Saint-Germain habe sich nach dem Abgang des Parisers verbessert, falsch interpretiert. Van der Vaart erklärte, es sei unfair, Mbappe als arrogant zu bezeichnen, da er einfach der größte Star des Teams sei.

"Es macht mich wütend, wenn Leute sagen, Mbappe sei arrogant. Bei PSG war er der einzige Weltklasse-Star. Wenn man mit einem solchen Spieler spielt, treten andere oft in den Hintergrund. Und wenn das Team nicht gewinnt, wird ihm die ganze Schuld zugeschoben", sagte der ehemalige niederländische Fußballer.

Van der Vaart erinnerte an seine Zeit an der Seite von Cristiano Ronaldo und erklärte, wie sich ein "Megastar" im Kader auf die Leistung der Mitspieler auswirkt. Er merkte an, dass alle versuchten, den Ball zu Ronaldo zu spielen, obwohl es bessere Optionen auf dem Feld gab. Derzeit erlebt Mbappe einen ähnlichen taktischen Druck.

"Bei einem großen Klub wie Real Madrid wird jeder verrückt kritisiert. Selbst als Ronaldo spielte, wurde er immer beschuldigt, wenn das Team verlor. Aber man muss verstehen, dass Ronaldo 60 Tore pro Saison erzielte, und Mbappe zeigt jetzt ähnliche Ergebnisse. Ich verstehe nicht, warum die Fans ihn kritisieren; er war auch letzte Saison der beste Spieler", fügte Van der Vaart hinzu.

Real MadridKylian MbappeCristiano RonaldoLa LigaFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristiano Ronaldo ist kein „Außerirdischer“: Danilo über seinen ehemaligen TeamkollegenCristiano Ronaldo ist kein „Außerirdischer“: Danilo über seinen ehemaligen TeamkollegenHeute, 20:37FIFA erzielt Einigung mit Lassana Diarra: Transfersystem könnte sich ändernFIFA erzielt Einigung mit Lassana Diarra: Transfersystem könnte sich ändernHeute, 20:11Neymar präsentiert neuen Look vor der WM 2026Neymar präsentiert neuen Look vor der WM 2026Heute, 20:11Usbekistans Olympia-Team besiegt die USAUsbekistans Olympia-Team besiegt die USAHeute, 19:52Pérez will Chelsea-Star Enzo Fernández verpflichtenPérez will Chelsea-Star Enzo Fernández verpflichtenGestern, 18:41Jose Mourinho plant radikale Umstrukturierung der Real Madrid-AbwehrJose Mourinho plant radikale Umstrukturierung der Real Madrid-AbwehrGestern, 18:04
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)