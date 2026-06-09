Kylian Mbappe steht bei Real Madrid vor dem Cristiano-Ronaldo-Dilemma

Kylian Mbappe steht derzeit als Hauptstar der Offensive von Real Madrid unter enormem Druck. Diese Situation erinnert an die Last, die einst Klublegende Cristiano Ronaldo trug. Trotz eines produktiven Karrierebeginns in Spanien wird dem französischen Stürmer Arroganz und die Störung des Teamgleichgewichts vorgeworfen. Laut Goal.com berichtet .

Der ehemalige Real-Madrid-Mittelfeldspieler Rafael van der Vaart stellte sich schützend vor Mbappe und betonte, die Kritik sei unbegründet. Seiner Meinung nach werden Aussagen, Paris Saint-Germain habe sich nach dem Abgang des Parisers verbessert, falsch interpretiert. Van der Vaart erklärte, es sei unfair, Mbappe als arrogant zu bezeichnen, da er einfach der größte Star des Teams sei.

"Es macht mich wütend, wenn Leute sagen, Mbappe sei arrogant. Bei PSG war er der einzige Weltklasse-Star. Wenn man mit einem solchen Spieler spielt, treten andere oft in den Hintergrund. Und wenn das Team nicht gewinnt, wird ihm die ganze Schuld zugeschoben", sagte der ehemalige niederländische Fußballer.

Van der Vaart erinnerte an seine Zeit an der Seite von Cristiano Ronaldo und erklärte, wie sich ein "Megastar" im Kader auf die Leistung der Mitspieler auswirkt. Er merkte an, dass alle versuchten, den Ball zu Ronaldo zu spielen, obwohl es bessere Optionen auf dem Feld gab. Derzeit erlebt Mbappe einen ähnlichen taktischen Druck.

"Bei einem großen Klub wie Real Madrid wird jeder verrückt kritisiert. Selbst als Ronaldo spielte, wurde er immer beschuldigt, wenn das Team verlor. Aber man muss verstehen, dass Ronaldo 60 Tore pro Saison erzielte, und Mbappe zeigt jetzt ähnliche Ergebnisse. Ich verstehe nicht, warum die Fans ihn kritisieren; er war auch letzte Saison der beste Spieler", fügte Van der Vaart hinzu.