Jafar Irismetov benennt das Hauptproblem in Cannavaros Team

Der ehemalige Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft, Jafar Irismetov, Metaratings.ru äußerte sich in einem Interview mit der Publikation zur Arbeit von Nationaltrainer Fabio Cannavaro, zu den aktuellen Prozessen im Team und zu den Chancen unserer Vertreter vor der kommenden Weltmeisterschaft.

Irismetov betonte, dass weder die usbekische Nationalmannschaft noch der Trainerstab ihr höchstes Niveau erreicht hätten. Seiner Meinung nach mögen die aktuellen Ergebnisse gut sein, aber man dürfe nicht stehen bleiben. Vor einem großen Turnier sei es die wichtigste Aufgabe, sich zu verbessern, Mängel zu beheben und das Zusammenspiel zu stärken.

„Man muss sich immer weiterentwickeln, man darf nicht stehen bleiben. Viele denken, dass Cannavaro bereits ein hohes Niveau erreicht hat und das nun ausreiche. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns“, sagte Irismetov.

Der ehemalige Stürmer merkte auch an, dass Fabio Cannavaro und sein Stab den usbekischen Fußball sehr ernst nehmen. Er erwähnte, dass die Assistenten des italienischen Spezialisten die Spiele der Superliga ständig beobachten und den Zustand, die Vorbereitung und das Potenzial der Spieler analysieren.

„Fabio arbeitet ebenfalls in diese Richtung – seine Assistenten sitzen bei fast jedem Spiel der usbekischen Meisterschaft auf der Tribüne und beobachten die Spieler. Es ist offensichtlich, dass hier gearbeitet wird“, betonte er.

Dieser Aspekt ist sehr wichtig, da die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft nicht nur auf die Spieler beschränkt ist, die zu den Trainingslagern eingeladen werden. Der Trainerstab muss jeden Kandidaten in der nationalen Meisterschaft beobachten, dessen Form kennen und bei Bedarf neue Optionen in den Kader aufnehmen. Es scheint, als würde der Stab von Cannavaro genau diesen Prozess umsetzen.

Irismetov gab jedoch offen zu, dass es schwierig sei, den „Cannavaro-Stil“ auf dem Platz bereits klar zu erkennen. Seiner Ansicht nach werden einige Ergebnisse eher durch die individuelle Klasse der Spieler erzielt, was bedeuten könnte, dass der Mannschaftsmechanismus noch nicht voll funktionsfähig ist.

„Aber im Moment ist es schwierig, den Cannavaro-Stil auf dem Platz klar zu spüren. Wir erzielen viele Ergebnisse aufgrund der individuellen Klasse der Spieler“, sagte der ehemalige Fußballer.

An dieser Kritik ist etwas Wahres dran. Es ist schwer, bei einer Weltmeisterschaft nur mit individueller Klasse weit zu kommen. Natürlich ist das persönliche Talent von Spielern wie Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov und Oston Urunov sehr wichtig. Aber bei einem großen Turnier werden das Zusammenspiel, die taktische Disziplin und die Abstimmung der einzelnen Mannschaftsteile entscheidend sein.

Irismetov nannte insbesondere die defensiven Mängel als das größte Problem der Nationalmannschaft. Er glaubt, dass es in den letzten Spielen Lücken in der Abwehr, Stellungsfehler und zu viele Chancen für die Gegner gab.

„Die letzten Spiele haben gezeigt, dass das größte Problem derzeit die Defensive ist. Es gab zu viele Lücken und Fehler; sogar Kanada hatte mehrere Torchancen“, sagte Irismetov.

Diese Meinung wird auch unter den Fans viel diskutiert. Bei der Weltmeisterschaft wird Usbekistan gegen starke, schnelle und physisch robuste Gegner wie Portugal, Kolumbien und die DR Kongo spielen. Gegen solche Teams kann selbst ein kleiner Fehler in der Abwehr sofort zu einem Gegentor führen.

Das erste Spiel in der Gruppenphase wird besonders wichtig sein. Usbekistan startet gegen Kolumbien. Das südamerikanische Team zeichnet sich durch Schnelligkeit, technische Fertigkeiten und Zweikampfstärke aus. Daher muss die Abwehrreihe jetzt maximal geordnet werden.

Gleichzeitig hat Irismetov die Hoffnung nicht aufgegeben. Er glaubt, dass bis zum ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft noch Zeit ist und Cannavaros Stab an den defensiven Mängeln arbeiten kann, um das Team in einen besseren Zustand zu versetzen.

„Ich denke, dass bis zum ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft an diesen Mängeln gearbeitet wird, die Defensive organisiert wird und das Team besser spielen wird. Darauf warten wir, darauf hoffen wir“, sagte er.

Diese Worte zeigen einen realistischen, aber zuversichtlichen Ansatz gegenüber der Nationalmannschaft. Irismetov beschränkt sich nicht nur auf Lob oder nur auf Kritik. Er erkennt an, dass Arbeit geleistet wird und Cannavaros Stab hart arbeitet, verschweigt aber nicht die ernsthaften Probleme, die gelöst werden müssen.

Diese Zeit ist sehr wichtig für die usbekische Nationalmannschaft. Die erstmalige Teilnahme an einer Weltmeisterschaft ist ein riesiges historisches Ereignis. Aber die Arbeit endet nicht mit der Qualifikation für die WM. Jetzt ist die Hauptaufgabe, eine würdige Leistung auf der Weltbühne zu zeigen, den Gegnern keine leichten Punkte zu schenken und das Vertrauen der Fans zu rechtfertigen.

Die Gedanken von Jafar Irismetov verdeutlichen die Erwartungen und die reale Situation rund um die Nationalmannschaft gut. Ja, Cannavaro arbeitet. Ja, das Team hat starke Spieler. Aber noch sind nicht alle Probleme gelöst. Insbesondere ist ernsthafte Arbeit an der defensiven Organisation, dem Abstand zwischen den Mannschaftsteilen und Stellungsfehlern erforderlich.

Im großen Fußball sind selbst die stärksten Teams nicht frei von Mängeln. Der Unterschied ist, dass sie Fehler schnell erkennen, schnell beheben und vor wichtigen Spielen die notwendigen Schlüsse ziehen. Die usbekische Nationalmannschaft befindet sich genau in dieser Phase.

In der verbleibenden Zeit bis zur WM muss Cannavaros Stab die Defensive stärken, die Laufwege verbessern und die Spieler mental auf die große Bühne vorbereiten. Denn bei einer Weltmeisterschaft wird jede Minute, jede Szene und jeder Fehler teuer bezahlt.

Wie Irismetov sagte, man muss wachsen, man darf nicht stehen bleiben. Eine neue Geschichte des usbekischen Fußballs steht kurz vor dem Beginn. Wie diese Geschichte geschrieben wird, hängt von der Vorbereitung, dem Charakter und der Disziplin der Mannschaft auf dem Platz ab.