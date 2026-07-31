Revolutionäre Änderung in der Premier League: Mindestens 10 Spiele Sperre bei Diskriminierung!

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Revolutionäre Änderung in der Premier League: Mindestens 10 Spiele Sperre bei Diskriminierung!

Die Disziplinarstrafen im englischen Fussball werden ab der neuen Saison drastisch verschärft. Ab sofort werden Spieler und Trainer, die auf oder abseits des Platzes gegen Regeln verstoßen, die mit Diskriminierung zu tun haben, für längere Zeit gesperrt. Dies berichtet das einflussreiche Medienunternehmen BBC.

Zamin.uz liefert ausführliche Informationen zu den Details dieser historischen Entscheidung und den neuen Bestrafungsmechanismen.

Die „Rote Linie“ der FA: Wer steht im Visier?

Vor Beginn der neuen Saison hat der englische Fussballverband (FA) die Disziplinarmaßnahmen für Spieler, Trainer und alle anderen Teilnehmer an Spielen in beispiellosem Maße verschärft. Es geht dabei um „erschwerende Regelverstöße“.

Gemäß den aktualisierten Richtlinien wird ein Verstoß als schwerstes Vergehen eingestuft, wenn er direkt oder indirekt auf eines oder mehrere der folgenden Merkmale hinweist:

  • Ethnische Herkunft oder Rasse;

  • Hautfarbe oder Nationalität;

  • Religion oder Weltanschauung;

  • Geschlecht oder sexuelle Orientierung;

  • Behinderung.

Von 10 auf 6: Wie werden die Strafen bemessen?

In den neuen Richtlinien der FA wurden klare und strenge Grenzen für die Disziplinarkommissionen festgelegt. Bei nachgewiesenen Diskriminierungsfällen werden künftig folgende Sanktionen verhängt:

  1. Standardstrafe: Es wurde festgelegt, dass die Kommissionen in den vorgenannten Fällen eine Standardsperre von mindestens 10 Spielen verhängen müssen. Dies ist ein Mehrfaches im Vergleich zu früheren Strafen.

  2. Verschärfung der Strafe: Falls die Kommission schwerwiegende erschwerende Umstände (wie Wiederholungstaten oder das Schüren von Hass in der Öffentlichkeit) feststellt, kann die Sperre über die Standard-10-Spiele hinausgehen.

  3. Mildernde Umstände: Werden von der Kommission mildernde Umstände festgestellt, kann die Dauer der Sperre verkürzt werden. In den Bestimmungen ist jedoch streng festgelegt, dass die Strafe dennoch nicht weniger als sechs Spiele betragen darf.

„Das ist ein abscheuliches Verhalten“ – Erklärung der FA

Der englische Fussballverband wertete diese Entscheidung als einen wichtigen Schritt zur Förderung einer Kultur des gegenseitigen Respekts im Fussball und zur Ausmerzung jeglicher Form von Hass.

„Verschärfte Maßnahmen sind notwendig, um dieses abscheuliche Verhalten zu bekämpfen. Daher schreiben die aktualisierten Disziplinarrichtlinien vor, dass in solchen Fällen eine strenge Standardstrafe verhängt wird“, heißt es in einer offiziellen Erklärung der FA.

Tabelle der wichtigsten Informationen

Indikator

Details

Inkrafttreten

Ab der neuen Saison (2024/25)

Standardstrafe

Minimum 10 Spiele Sperre

Mildere Mindeststrafe

6 Spiele Sperre (können nicht weniger sein)

Betroffene Personen

Spieler, Trainer, Vereinsfunktionäre

Arten von Diskriminierung

Rasse, Religion, Geschlecht, Behinderung u. a.

Fazit: Eine neue Ära der Fussballdisziplin

Diese revolutionäre Änderung in England könnte auch für andere Ligen im Weltfussball als Vorbild dienen. Es wird erwartet, dass eine derartige Verschärfung der Strafen zu mehr Ordnung und gegenseitigem Respekt auf dem Platz beiträgt. Vereine müssen nun noch stärker auf das Verhalten ihrer Mitarbeiter und Spieler achten, da eine 10-Spiele-Sperre die Saisonziele eines Teams massiv gefährden kann.

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Glauben Sie, dass diese neue Regel in England dazu beitragen wird, Rassismus und Diskriminierung einzudämmen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

Quelle: Basierend auf einer Analyse der BBC.

Premier LeagueFussballFADiskriminierungSperre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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