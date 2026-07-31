Francisco Conceição könnte zu Manchester United wechseln

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Francisco Conceição könnte zu Manchester United wechseln

Turins Juventus ist gezwungen, einen seiner Leistungsträger zu verkaufen, um die finanzielle Situation zu verbessern und den Kader mit neuen Spielern zu verstärken. Laut GOAL.com ist der portugiesische Flügelspieler Francisco Conceição in den Fokus von Manchester United geraten, und dieser Transfer könnte zu einem der spektakulärsten Deals der Wintertransferperiode werden. Das berichtet Goal.com berichtet.

Es ist bekannt, dass der Turiner Club die Verhandlungen über die Verpflichtung von Kolo Muani von Paris Saint-Germain und Kerim Alajbegović von Bayer Leverkusen kurz vor dem Abschluss hat. Da für diese beiden Spieler voraussichtlich mehr als 90 Millionen Euro ausgegeben werden, hat sich der italienische Gigant entschieden, eigene Spieler zu verkaufen, um die Regeln des Financial Fairplay einzuhalten und die Ausgaben auf dem Transfermarkt zu decken.

Transferdetails und die Rolle von Jorge Mendes

Der weltbekannte Berater Jorge Mendes führt aktive Verhandlungen zur Verpflichtung von Francisco Conceição, und in den kommenden Tagen wird ein offizielles Angebot von Manchester United erwartet. Die englische Presse schreibt, dass die Engländer die Einbindung von Stürmer Joshua Zirkzee in den Deal erwägen, um die Ablösesumme zu senken.

Der niederländische Stürmer Joshua Zirkzee erkämpft sich derzeit im Old Trafford keinen Stammplatz, und auch die AS Roma zeigt Interesse an seinen Diensten. Da der Cheftrainer von Juventus diesen Spieler sehr schätzt, gilt die Option eines Spielertauschs plus Zuzahlung als realistischer Schritt.

Die Turiner haben den Marktwert von Francisco Conceição auf 60 million Euro festgelegt. Obwohl der Spieler mehrfach betont hat, bei dem Turiner Verein bleiben und seinen Vertrag erfüllen zu wollen, ist die Vereinsführung bereit, ihn ziehen zu lassen, um das finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen.

Zur Erinnerung: Francisco Conceição kam letztes Jahr vom FC Porto und erzielte in dieser Zeit in 82 Einsätzen für das Team wichtige Ergebnisse. Der Premier-League-Gigant sucht derzeit genau nach einem Spieler mit diesen Eigenschaften.

Francisco ConceiçãoManchester UnitedJuventusJoshua ZirkzeeJorge Mendes
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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