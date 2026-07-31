Im Laufe des Sommers Manchester City führte die Vereinsführung Gespräche mit Spielberatern, was natürlich zu Unsicherheit und Sorgen rund um das Team führte. Der Sportdirektor des Klubs, Hugo Viana , betont jedoch immer wieder denselben Punkt: Die Spielweise der Mannschaft wird sich nicht grundlegend ändern.

In diesem Artikel erzählen wir Ihnen ausführlich über die Zukunft von „Manchester City“ nach dem katalanischen Genie Pep Guardiola, die Pläne des neuen Cheftrainers Enzo Maresca, die Schwächen von Donnarumma und vor allem über die neue „dominante“ Position des usbekischen Talents Abdukodir Husanov.

Die Bewahrung von Guardiolas Erbe und der Maresca-"Faktor"

Pep Guardiola prägte den Klub ein Jahrzehnt lang mit seinen Ideen und hohen Ansprüchen. Nach seinem Weggang war eine gewisse Unsicherheit unvermeidlich. Hugo Viana muss sich solchen Fragen stellen, da der neu ernannte Cheftrainer Enzo Maresca genau dafür geholt wurde, die von Pep Guardiola begonnene Arbeit fortzusetzen. Maresca teilt dieselbe Fußballphilosophie wie Pep Guardiola und arbeitete zuvor im Trainerstab des Katalanen. Auch Quellen betonen, dass er der absolut passende Mann für das Team ist.

Bemerkenswerter Fakt: Es wird berichtet, dass Marescas Fußball eher dem traditionellen Stil von City aus den letzten fünf Jahren ähneln wird als dem Ansatz der Vorsaison.

Warum sich der Stil von Manchester City geändert hat: Die Vorteile von Donnarumma und Husanov

In der vergangenen Saison war Manchester City gezwungen, zu einem relativ direkteren Fußball überzugehen, da sich das Mann-gegen-Mann-Verteidigungssystem in der Premier League stark verbreitet hatte. Dies erforderte mehr physische Kraft und in bestimmten Situationen den Einsatz von langen Bällen. Klubquellen räumen ein, dass der Spielaufbau über die Abwehrreihe mit Gianluigi Donnarumma und Abdukodir Husanov deutlich schwieriger geworden ist.

Spieler Schwächen Stärken Einfluss auf den Stil G. Donnarumma Schwierigkeiten beim Einleiten von Angriffen durch kurze Pässe Zweikampfstärke Befreit das Team aus hohem Pressing, erzwingt den Einsatz langer Bälle A. Husanov Schlichtheit in der Ballbehandlung Hohe Schnelligkeit und Stärke in Zweikämpfen Bereinigt brenzlige Situationen in der Abwehr, erhöht die physische Robustheit

Genau diese Stärken und Schwächen erklären, warum sich der Spielstil von Manchester City verändert hat. Das Team wurde nicht mehr wie zuvor für ein reines Passspiel geformt, sondern um auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Das Gesicht des neuen Manchester City: Anpassungsfähigkeit

Quellen aus dem Umfeld von Maresca betonen, dass er es früher zwar nicht mochte, mit langen Bällen aus der Abwehr herauszuspielen, sich dieser Methode während seiner Zeit beim FC Chelsea jedoch offener gezeigt hat. Sein Fußball basiert im Wesentlichen darauf, den freien Spieler zu finden und in verschiedenen Zonen des Spielfelds eine zahlenmäßige Überzahl zu schaffen.

Bemerkenswerter Fakt: Maresca besitzt auch Anpassungsfähigkeit. Obwohl er einst erklärte, er würde Torhüter auf die Bank setzen, wenn sie Angriffe nicht mit kurzen Pässen eröffnen, betrachtet er dies heute nicht mehr als die einzige Lösung.

Beim Spielaufbau agiert er gewöhnlich mit drei Verteidigern und zwei Mittelfeldspielern. Der vierte Verteidiger rückt dabei auf die Flanke oder in die offensive Mittelfeldposition vor.

Abdukodir Husanov: Eine neue „dominante“ Position auf der rechten Flanke

Die Führung von Manchester City möchte die rechte Abwehrseite verstärken. Maresca wollte unbedingt Malo Gustovom FC Chelsea verpflichten, da der französische Spieler Offensiv- und Defensivqualitäten, körperliche Fitness sowie dynamische Läufe vereint. Seine Ablösesumme erwies sich jedoch als zu hoch.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Abdukodir Husanov als Rechtsverteidiger aufläuft. Wenn das Team in Ballbesitz ist, wird er praktisch als rechter Innenverteidiger eingesetzt.

Welche Möglichkeiten eröffnet diese Position Abdukodir Husanov?

Maximale Entfaltung seiner defensiven Stärken. Er wirddie Pässe einfacher gestalten. Aktive Vorstößewie in der vergangenen Saison aktiv mit dem Ball nach vorne drängen.

Tabelle der wichtigsten Informationen

Metrik / Detail Einzelheiten Gespräche über die Zukunft Im Laufe des Sommers mit Spielervertretern Sportdirektor Hugo Viana (betont, dass das Spiel der Mannschaft unverändert bleibt) Neuer Cheftrainer Enzo Maresca (vertritt Guardiolas Philosophie) Hauptproblem Angriffsauslösung aus der Abwehr mit Donnarumma und Husanov erschwert Husanovs neue Position Rechtsverteidiger (bei Ballbesitz rechter Innenverteidiger) Gewünschte Verstärkungsposition Rechte Abwehrseite (Malo Gustos Kandidatur war preislich zu hoch)

Fazit: Eines der spannendsten Themen der Premier League

Die Führung von Manchester City hält Enzo Maresca für einen der wenigen Fachleute, die Guardiolas Arbeit ohne große Umbrüche fortführen können. Wie Maresca dieses Team lenkt und weiterentwickelt, wird eines der faszinierendsten Themen der kommenden Premier-League-Saison sein.

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