Barcelona droht Untersuchung im Fall Julian Alvarez

Der Spanische Königliche Fußballverband (RFEF) hat nach einer offiziellen Beschwerde von Atlético Madrid ein Disziplinarverfahren gegen den FC Barcelona eingeleitet. Wie Goal.com berichtet, wirft der Hauptstadtklub den Katalanen vor, unter Verstoß gegen die Transferregularien unerlaubt Kontakt mit Stürmerstar Julian Alvarez aufgenommen zu haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Auslöser der Kontroverse war ein Vorfall am 30. Juni. Damals reichte Atlético Madrid offizielle Beschwerde bei der RFEF ein und teilte mit, dass Barcelona den 26-jährigen Angreifer außerhalb des sportrechtlich zulässigen Zeitfensters kontaktiert habe. Der Vertrag des argentinischen Stürmers bei den Madrilenen läuft noch bis Juni 2030, und er gilt als einer der Schlüsselspieler des Teams.

Steigende Spannungen zwischen den Klubs

Beide Vereine wurden offiziell über die Einleitung dieses Disziplinarverfahrens informiert. Nun müssen sie ihre Argumente und Sichtweise der Ereignisse darlegen, bevor die zuständigen Gremien eine endgültige Entscheidung treffen. Diese Transfersaga hat die Beziehungen zwischen den beiden spanischen Giganten weiter verschärft.

Atlético-Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín hatte zuvor bereits gewarnt, dass der Klub seine Interessen strikt gegen jegliche unrechtmäßige Handlungen verteidigen werde. Dennoch lässt sich die Führung des katalanischen Klubs nicht von ihrem Vorhaben abbringen, ihr Hauptangriffsziel zu verpflichten, und drängt weiterhin auf Verhandlungen.

Präsidentenerklärung und nächste Schritte

Barcelonas Präsident Joan Laporta hatte am 13. Juli offen eingeräumt, dass ein offizielles Angebot für den Stürmer nach Madrid geschickt worden sei. Die Führung von Atlético Madrid bleibt jedoch hart und lehnt jegliche Verhandlungen über einen potenziellen Transfer kategorisch ab. Dies hat eine der spektakulärsten Kontroversen des Sommertransferfensters ausgelöst.

Was den Spieler selbst betrifft, so hatte Julian Alvarez kürzlich während der Weltmeisterschaft unmissverständlich klar gemacht, dass er das Metropolitano-Stadion verlassen und eine neue Herausforderung annehmen möchte. Er bleibt Barcelonas oberste Priorität zur Verstärkung des Sturms, doch der entstandene Rechtsstreit verkompliziert den Transfer.

Der FC Barcelona wertet die von der RFEF verschickte Mitteilung als einen in einer solchen Situation üblichen Pflichtschritt. Laportas Administration bereitet derzeit rechtliche Schutzmaßnahmen vor und sucht nach Wegen, die festgefahrenen Verhandlungen zu beleben.