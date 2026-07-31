Satyress präsentiert Threehalves-Roboter für gefährliche Rettungseinsätze

Das kalifornische Startup Satyress hat einen ungewöhnlichen Roboter namens Threehalves vorgestellt, der für den Einsatz bei Natur- und Industriekatalyseln entwickelt wurde. Laut Ixbt.com ist dieses zwei Meter große Gerät für Aufgaben in Zonen mit Bränden, Erdrutschen und eingestürzten Gebäuden bestimmt, die das Leben von Rettungskräften gefährden, und es kann Menschen unter extremen Bedingungen ersetzen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der innovative Roboter verfügt über eine einzigartige „Zentaur“-Konstruktion. Sein Oberkörper ähnelt einem Menschen, während der untere Teil aus einer vierbeinigen Plattform besteht, die Stabilität in schwer zugänglichen Bereichen gewährleistet. Diese Struktur ermöglicht es der Maschine, sich selbst auf komplexesten Geländeformen im Gleichgewicht zu bewegen.

Modulare Struktur und Steuerung

Threehalves arbeitet unter Bedienungsaufsicht, anstatt vollständig autonom zu sein. Dies gewährleistet präzise und sichere Entscheidungen in Notsituationen. Der Roboter unterstützt zudem eine modulare Bauweise.

Ingenieure haben die Möglichkeit geschaffen, anstelle von austauschbaren Armen schnell verschiedene Werkzeuge wie Kettensäge, Bohrer und Schraubendreher zu installieren. Alle austauschbaren Teile bestehen aus vereinheitlichten Modulen, was den Reparatur- und Umrüstprozess direkt im Feldeinsatz erheblich vereinfacht.

Transport und Sicherheitsmaßnahmen

Besonderes Augenmerk wurde bei der Projektentwicklung auf die Logistik gelegt. Dank einer für den Transport praktisch zusammenklappbaren Konstruktion passen gleich zwei solcher Roboter auf die Ladefläche eines Standard-Pickups mit einer Länge von etwa 1,7 Metern.

Auch Sicherheitsfragen unterliegen strenger Kontrolle. Die Maschine kann durch einen speziellen Befehl des Bedieners sofort gestoppt werden. Als Sicherheitsmaßnahme ist ein pneumatisches Notblockiersystem vorgesehen – bei Aktivierung rastet der Roboter sofort physisch an Ort und Stelle ein.

Bislang hat das Unternehmen Satyress keine Informationen über den Preis des neuen Geräts und die Termine für die kommerzielle Veröffentlichung bekannt gegeben. Dennoch wird erwartet, dass diese Technologie ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Effizienz von Rettungseinsätzen in der Zukunft sein wird.