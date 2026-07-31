Francisco Conceicao könnte zu Manchester United wechseln

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Francisco Conceicao könnte zu Manchester United wechseln

Berichten von Goal.com zufolge bereitet sich Juventus darauf vor, seinen Flügelspieler Francisco Conceicao zu verkaufen, um die finanzielle Situation zu verbessern und den Kader mit neuen Spielern zu verstärken. Der englische Verein Manchester United zeigt großes Interesse an dem portugiesischen Fußballer, und der bekannte Berater Jorge Mendes ist aktiv am Transferprozess beteiligt. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Der Turiner Verein ist derzeit auf dem Transfermarkt sehr aktiv. Juventus steht kurz vor der Verpflichtung von Kolo Muani von Paris Saint-Germain und Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen. Die Gesamtinvestition für diese beiden Spieler wird voraussichtlich 90 Millionen Euro übersteigen, was den Club dazu zwingt, in den kommenden Wochen mehrere Spieler zu verkaufen.

Die Vereinsführung sucht nach Wegen, das finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen und Mittel für Transfers zu beschaffen. Daher stehen die Zukunft des Teams und die Liste der zum Verkauf stehenden Spieler im Fokus des Cheftrainers und der Verantwortlichen. Francisco Conceicao nimmt einen der vorderen Plätze auf der Liste der Abgangskandidaten ein.

Transferdetails und die Rolle von Jorge Mendes

Francisco Conceicao wurde im vergangenen Jahr vom FC Porto verpflichtet. Obwohl die französischen Vereine Stade Rennes und Paris FC derzeit Interesse an seinen Diensten zeigen, haben auch Crystal Palace und Aston Villa aus der Premier League erste Anfragen gestellt. Juventus fordert 60 millionen euro für den Transfer des Spielers.

Super-Agent Jorge Mendes arbeitet an diesem Deal und wird voraussichtlich in den kommenden Tagen ein offizielles Angebot in das Continassa-Hauptquartier bringen. Nach Angaben der englischen Presse könnte Manchester United im Rahmen dieses Transfers auch Joshua Zirkzee einbeziehen.

Die Option Joshua Zirkzee und Zukunftspläne

Der niederländische Stürmer Joshua Zirkzee gilt bei Manchester United derzeit nicht als Stammspieler. Auch die AS Rom zeigt Interesse an ihm. Der Vertrag des Spielers läuft bis Juni 2029 und beinhaltet eine Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Sollten sich die Parteien einigen, ist eine Tauschoption, die Bargeld und Joshua Zirkzee umfasst, nicht ausgeschlossen. Dies bietet Juventus die Möglichkeit, finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden und neue Spieler zu registrieren.

Francisco ConceicaoJuventusManchester UnitedJoshua ZirkzeeJorge Mendes
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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