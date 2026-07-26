Bogdan Guskov hält bis zur letzten Runde durch: Ankalayev stoppt ihn

Bogdan Guskov erhielt in Abu Dhabi eine der größten Chancen seiner Karriere. Der Kämpfer, der die Farben Usbekistans vertrat, hielt in einem Fünf-Runden-Hauptkampf gegen den ehemaligen UFC-Champion Magomed Ankalayev bis zum Ende durch, konnte dem Druck seines Gegners in den entscheidenden Momenten jedoch nicht standhalten.

Der Hauptkampf von UFC Fight Night 282 endete vorzeitig in der fünften Runde. Ersten Berichten zufolge siegte Ankalayev durch technischen Knockout und kam einer weiteren Chance auf den Meisterschaftsgürtel einen Schritt näher.

Guskov nahm den großen Kampf kurzfristig an

Ursprünglich sollte Magomed Ankalayev in Abu Dhabi gegen Khalil Rountree kämpfen. Nachdem der US-amerikanische Kämpfer aufgrund einer Verletzung aus dem Turnier ausschied, übernahm Bogdan Guskov seinen Platz.

Der usbekische Kämpfer nahm das Fünf-Runden-Main-Event mit weniger als zwei Wochen Vorbereitungszeit an. Offiziellen UFC-Angaben zufolge lag Ankalayev auf dem ersten und Guskov auf dem zehnten Platz der Halbschwergewichtsrangliste.

Trotz der geringen Vorbereitungszeit lehnte Guskov die Chance nicht ab, gegen den ehemaligen Champion anzutreten.

Dies war sein erster Fünf-Runden-Kampf in der UFC und sein erster Hauptkampf in der Promotion. Die UFC wies darauf hin, dass alle 18 Siege von Guskov vor diesem Kampf vorzeitig errungen worden waren.

Das Schicksal des Kampfes entschied sich in der letzten Runde

Das auf fünf Runden angesetzte Duell dauerte länger als erwartet. Obwohl Guskov für seine K.o.-Schlagkraft bekannt ist, ließ der erfahrene Ankalayev ihn das Duell nicht vorzeitig beenden.

Der Kampf zog sich bis in die letzten fünf Minuten hin. In der fünften Runde münzte Ankalayev seine Überlegenheit in ein Ergebnis um, und der Ringrichter brach den Kampf ab.

Kampfdetails Ergebnis Turnier UFC Fight Night 282 Ort Etihad Arena, Abu Dhabi Gewichtsklasse Halbschwergewicht Kämpfer Magomed Ankalayev gegen Bogdan Guskov Ausgang Sieg für Ankalayev Art des Sieges Technischer Knockout Runde Runde 5

Somit kämpfte Guskov zum ersten Mal in seiner Karriere bis zur fünften Runde. Er konnte jedoch keine Sensation gegen den Spitzenreiter der UFC-Rangliste vollbringen.

Trotz der Niederlage bestand Guskov einen wichtigen Härtetest

Das Ergebnis sprach nicht für den Vertreter Usbekistans, aber dieser Kampf hat eine ganz besondere Bedeutung für seine Karriere.

Guskov:

nahm den Kampf mit kurzer Vorwarnzeit an;

trat gegen einen ehemaligen Champion und den Nummer-1-Herausforderer an;

bestritt zum ersten Mal ein Fünf-Runden-Main-Event;

führte den Kampf bis in die entscheidende Runde;

sammelte wertvolle Erfahrung gegen einen der stärksten Athleten der Division.

Vor dem Kampf wies Guskov eine Bilanz von 18–3–1 auf. Ankalayev war mit einer Bilanz von 20–2–1 in das Octagon gestiegen und hatte eine lange Serie ohne Niederlage aus seinen vorherigen 14 UFC-Kämpfen vorzuweisen.

Kurz gesagt, Guskov traf nicht auf einen leichtem Gegner, sondern auf einen der härtesten „Bosse“ der Division.

Ankalayev ist zurück im Meisterschaftsrennen

Magomed Ankalayev hatte sich zuvor den UFC-Meisterschaftsgürtel im Halbschwergewicht gesichert, diesen später jedoch im Rückkampf gegen Alex Pereira verloren. Der Kampf gegen Guskov war der erste Auftritt des russischen Athleten nach dieser Niederlage.

Nachdem er den usbekischen Kämpfer vorzeitig bezwungen hat, bleibt Ankalayev weiterhin unter den Top-Kandidaten für den Titel. Sein nächster Gegner wird von der Situation in der Gewichtsklasse und der Entscheidung der UFC-Führung abhängen.

Wie sieht der nächste Schritt für Guskov aus?

Diese Niederlage wirft Bogdan Guskov nicht aus dem Titelrennen der Division. Im Gegenteil, mit einer kurzen Vorbereitungszeit gegen einen Gegner auf Top-Niveau bis in die fünfte Runde durchzuhalten, könnte ihm die Chance auf einen weiteren hochkarätigen Ranglistenkampf sichern.

Seine Hauptaufgaben lauten nun:

mit einem vollständigen Trainingslager ins Octagon zurückzukehren;

seinen Platz in der Rangliste zu behaupten;

einen Sieg gegen einen Kämpfer aus den Top Ten einzufahren;

sich dem Meisterschaftsrennen wieder anzunähern.

Der Abend in Abu Dhabi endete nicht so, wie Guskov es sich erhofft hatte. Aber er ging einem großen Kampf nicht aus dem Weg, kämpfte bis zur letzten Runde und stellte sich der Elite des Halbschwergewichts. Die wahren Antworten wird nun sein nächster Kampf liefern.

Wer sollte Ihrer Meinung nach der nächste UFC-Gegner von Bogdan Guskov sein? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit MMA-Fans auf Telegram.