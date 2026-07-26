Nurullo Aliyev bezwingt erfahrenen Gegner: 12 Kämpfe und weiterhin ungeschlagen

Der Tadschike Nurullo Aliyev beendete einen seiner härtesten Tests in Abu Dhabi mit einem souveränen Sieg. Der 25-jährige, bislang ungeschlagene Kämpfer dominierte den erfahrenen Mike Davis über drei Runden, doch die wichtigste Auswirkung dieses Ergebniss wird sich nun in der kommenden Entscheidung der UFC zeigen.

Alle drei Punktrichter werteten den Kampf mit 30:27 zugunsten von Aliyev. Damit blieb der „tadschikische Adler“ auch in seinem 12. Profikampf ungeschlagen.

Drei Runden — einheitliche Wertung von allen drei Punktrichtern

Der Leichtgewichtskampf der Undercard bei UFC Fight Night in der Etihad Arena in Abu Dhabi ging über die volle Distanz von drei Runden.

Mike Davis ging mit viel UFC-Erfahrung und einer Bilanz von 12–3 in den Kampf. Aliyev zog jedoch trotz der gefährlichen Schläge und des physischen Drucks seines Gegners seinen Matchplan durch. Die UFC führt das Ringen als seinen Hauptstil auf.

Richterstimmen: 30:27, 30:27 und 30:27 — alle für Nurullo Aliyev.

Die einheitliche Wertung bedeutet, dass der tadschikische Athlet in allen drei Runden als überlegen eingestuft wurde.

Aliyevs makellose Serie hält an

Nurullo Aliyev war mit 11 Siegen aus 11 Kämpfen ins Octagon gestiegen. Nach dem Erfolg gegen Davis steht seine Profi-Bilanz bei 12–0 .

Statistik Nurullo Aliyev Mike Davis Bilanz vor dem Kampf 11–0 12–3 Ergebnis Einstimmiger Punktsieg Niederlage Richterstimmen 30:27, 30:27, 30:27 — Neue Bilanz 12–0 12–4 Gewichtsklasse Leichtgewicht Leichtgewicht

Aliyev begann seine Profikarriere im Jahr 2018. Er kam über die Dana White's Contender Series in die UFC und blieb in seinen ersten drei Kämpfen in der Promotion ungeschlagen.

Warum war Davis einer seiner härtesten Tests?

Mike Davis ist kein eindimensionaler Sportler, der sich nur auf das Striking verlässt. Laut UFC-Daten ist der US-amerikanische Kämpfer im Octagon sehr aktiv bei Schlagabtauschen und verzeichnet im Schnitt 2,48 Takedowns alle 15 Minuten. Er kam mit fünf Siegen aus sieben UFC-Kämpfen nach Abu Dhabi.

Dieser Kampf musste für Aliyev mehrere Fragen beantworten:

Kann er seinen Plan gegen einen starken und erfahrenen Gegner durchziehen?

Kontrolliert er das Tempo über drei Runden?

Findet er Lösungen gegen eine Kombination aus Ringen und Schlägen?

Ist er bereit für ein höheres Niveau im UFC-Leichtgewicht?

Der einstimmige Punktsieg beantwortete diese Fragen positiv. Es war keine K.o.-Show, aber professionelle und nahezu fehlerfreie Arbeit — manchmal sagt 30:27 mehr als reiner Hype.

Öffnet sich nun die Tür zur Rangliste?

Aliyev ist noch nicht in den UFC-Leichtgewichtsrankings platziert. Doch einen so erfahrenen Gegner wie Davis über drei Runden zu dominieren, könnte ihm das nächste Mal die Chance auf einen prominenteren Kämpfer einbringen.

Sein nächster Schritt wird wahrscheinlich in eine der folgenden Richtungen gehen:

ein Duell mit einem Gegner an der Grenze der Rangliste; ein weiterer Kampf gegen einen ungeschlagenen oder aufstrebenden Kämpfer; ein großer Härtetest gegen einen etablierten Top-15-Vertreter.

Natürlich wird ein Ranglistenplatz nicht automatisch vergeben. Dennoch ist eine Bilanz von 12–0 in der UFC und ein 30:27-Sieg gegen einen erfahrenen Gegner eine Visitenkarte, die das Management nicht ignorieren kann.

Ein neuer Contender hat sich in Abu Dhabi präsentiert

Nurullo Aliyev konnte Mike Davis zwar nicht vorzeitig besiegen, brachte jedoch alle drei Punktrichter auf dieselbe Linie. Er wird nun nicht mehr nur als ungeschlagenes Talent wahrgenommen, sondern als ernsthafter UFC-Kämpfer, der seinen Matchplan gegen einen Routinier umsetzen kann.

Die größten Prüfungen stehen noch bevor. Doch Aliyev hat in Abu Dhabi eine wichtige Botschaft gesendet: Seine 12–0 Bilanz ist keine bloße Zahl.

Meint ihr, Nurullo Aliyev sollte im nächsten Kampf auf einen gerankten UFC-Gegner treffen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt den Artikel mit MMA-Fans auf Telegram.