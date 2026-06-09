Harry Kane: Beste Chance auf den WM-Titel

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Harry Kane: Beste Chance auf den WM-Titel

Englands Kapitän Harry Kane glaubt, dass die bevorstehende Weltmeisterschaft seine größte Chance ist, auf der internationalen Bühne zu siegen. Der Stürmer, der in hervorragender physischer Verfassung und mit produktiven Ergebnissen zu seinem dritten globalen Turnier anreist, zielt darauf ab, den Hauptpreis zu gewinnen und seinen Status als größter Fußballer des Landes zu festigen. Laut Goal.com berichtet .

Derzeit in phänomenaler sportlicher Form, räumte Kane in einem Interview mit ITV Football ein, dass der Fußball voller unerwarteter Ereignisse ist, bewertete seinen aktuellen Zustand jedoch hoch. Er betonte, dass er sich auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit befindet, was England einen großen Vorteil verschafft. "Man weiß im Fußball nie, was passiert, also muss man denken, dass es das letzte Mal sein könnte. Ich möchte noch lange spielen, aber ich fühle mich jetzt besser als je zuvor", sagte der Stürmer.

Ein WM-Sieg könnte Kane nicht nur zum Nationalhelden, sondern auch zum Hauptkandidaten für den Ballon d’Or machen. Der erfahrene Stürmer trifft weiterhin konstant auf hohem Niveau. Sein kürzliches Tor im Freundschaftsspiel gegen Neuseeland festigte seine Position als Englands bester Torschütze aller Zeiten – er hat nun 79 Tore. In der abgelaufenen Saison erzielte er insgesamt 67 Tore für Verein und Nationalmannschaft.

Die englische Nationalmannschaft startet ihre WM-Kampagne am 17. Juni mit einem Spiel gegen Kroatien. Danach treffen sie in der Gruppenphase auf Ghana und Panama. Wenn Harry Kane seine sensationelle Form beibehält, haben die "Three Lions" eine reale Chance, ein historisches Ergebnis zu erzielen.

Harry KaneEnglandWeltmeisterschaftBallon D’OrFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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