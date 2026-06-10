Emi Martinez erzielt Einigung mit Juventus

·0·Sport
Emi Martinez erzielt Einigung mit Juventus

Aston Villa- und Argentinien-Torhüter Emiliano Martinez steht kurz vor einem Wechsel zum italienischen Klub Juventus. Berichten zufolge hat der Weltmeister eine mündliche Einigung mit dem Turiner Giganten erzielt. Der argentinische Schlussmann hat sogar einer deutlichen Gehaltskürzung zugestimmt, um in der Sommer-Transferperiode von der englischen Premier League in die Serie A zu wechseln. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Sky Italia hat sich Martinez mit Juventus auf einen Dreijahresvertrag bis 2029 geeinigt. Der unter dem Spitznamen "Dibu" bekannte Torwart hat signalisiert, dass er bereit ist, sein aktuelles Gehalt von 7 Millionen Euro auf 5,5 Millionen Euro zu senken, um das Trikot des Turiner Klubs zu tragen. Er sieht den italienischen Verein als den idealen Ort für die Fortsetzung seiner Karriere.

Obwohl eine Einigung über die persönlichen Bedingungen mit dem Spieler vorliegt, sind die Verhandlungen zwischen den Vereinen noch nicht abgeschlossen. Es wird erwartet, dass Aston Villa eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro fordert, um ihren Leistungsträger ziehen zu lassen. Juventus möchte den Deal angesichts des Alters des Torhüters (33 Jahre) zu günstigeren finanziellen Bedingungen abschließen.

Juventus hatte lange Zeit Liverpool-Torhüter Alisson Becker als Option in Betracht gezogen, doch nachdem die Merseysider ablehnten, richteten sie ihren Fokus auf Martinez. Der Torhüter, der mit Argentinien die Weltmeisterschaft und die Copa América gewann, soll nicht nur spielerische Klasse, sondern auch Führungsqualitäten nach Turin bringen.

JuventusAston VillaEmiliano MartinezTransfersSerie A
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Norwegische Nationalmannschaft bringt 300 Kilogramm Fisch zur WeltmeisterschaftNorwegische Nationalmannschaft bringt 300 Kilogramm Fisch zur WeltmeisterschaftHeute, 10:16Morgan Rogers über das Interesse von Arsenal und den Konkurrenzkampf mit Jude BellinghamMorgan Rogers über das Interesse von Arsenal und den Konkurrenzkampf mit Jude BellinghamHeute, 10:15Ibrahim Maza verspricht, Messi bei der Weltmeisterschaft zu besiegenIbrahim Maza verspricht, Messi bei der Weltmeisterschaft zu besiegenHeute, 10:10Großer Umbruch bei Manchester City nach dem Abschied von GuardiolaGroßer Umbruch bei Manchester City nach dem Abschied von GuardiolaHeute, 09:46Real Madrid bot angeblich 150 Millionen Euro für Michael OliseReal Madrid bot angeblich 150 Millionen Euro für Michael OliseHeute, 09:37Hugo Almeida: Alter ist für Cristiano Ronaldo kein ProblemHugo Almeida: Alter ist für Cristiano Ronaldo kein ProblemHeute, 09:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan