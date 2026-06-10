Emi Martinez erzielt Einigung mit Juventus

Aston Villa- und Argentinien-Torhüter Emiliano Martinez steht kurz vor einem Wechsel zum italienischen Klub Juventus. Berichten zufolge hat der Weltmeister eine mündliche Einigung mit dem Turiner Giganten erzielt. Der argentinische Schlussmann hat sogar einer deutlichen Gehaltskürzung zugestimmt, um in der Sommer-Transferperiode von der englischen Premier League in die Serie A zu wechseln. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Sky Italia hat sich Martinez mit Juventus auf einen Dreijahresvertrag bis 2029 geeinigt. Der unter dem Spitznamen "Dibu" bekannte Torwart hat signalisiert, dass er bereit ist, sein aktuelles Gehalt von 7 Millionen Euro auf 5,5 Millionen Euro zu senken, um das Trikot des Turiner Klubs zu tragen. Er sieht den italienischen Verein als den idealen Ort für die Fortsetzung seiner Karriere.

Obwohl eine Einigung über die persönlichen Bedingungen mit dem Spieler vorliegt, sind die Verhandlungen zwischen den Vereinen noch nicht abgeschlossen. Es wird erwartet, dass Aston Villa eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro fordert, um ihren Leistungsträger ziehen zu lassen. Juventus möchte den Deal angesichts des Alters des Torhüters (33 Jahre) zu günstigeren finanziellen Bedingungen abschließen.

Juventus hatte lange Zeit Liverpool-Torhüter Alisson Becker als Option in Betracht gezogen, doch nachdem die Merseysider ablehnten, richteten sie ihren Fokus auf Martinez. Der Torhüter, der mit Argentinien die Weltmeisterschaft und die Copa América gewann, soll nicht nur spielerische Klasse, sondern auch Führungsqualitäten nach Turin bringen.