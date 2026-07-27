„Manchester City“ beginnt unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca die wichtigste Phase der Saisonvorbereitung. Am Dienstag reist das Team zu einer Sommertour durch Hongkong und Südkorea ab. Obwohl einige Leistungsträger nach der WM 2026 noch pausieren, reisen die „Citizens“ mit einem deutlich stärkeren und starbesetzten Kader als erwartet nach Asien.

Im Kader wird voraussichtlich auch unser Landsmann Abdukodir Khusanov stehen und auflaufen, um sich das Vertrauen des neuen Trainers zu verdienen.

Asien-Tour und offizieller Spielplan

Marescas Schützlinge bestreiten in Asien drei Testspiele, bevor sie in England in die Pflichtspiele der neuen Saison starten.

Datum Wettbewerb / Gegner Austragungsort 1. August «Inter» (Italien) Hongkong 5. August K-League-All-Stars Seoul (Südkorea) 9. August «Atlético Madrid» (Spanien) Seoul (Südkorea) 16. August «Arsenal» (FA Community Shield) Cardiff (Wales) 23. August «Bournemouth» (Premier-League-1. Spieltag) Bournemouth

Wer reist nach Asien und wer macht Urlaub?

Spielern, die bei der Weltmeisterschaft das Viertelfinale und weiter erreicht haben (Erling Haaland, Rodri, Rayan Cherki, Elliot Anderson sowie die Mitglieder der englischen Nationalmannschaft), wurde Sonderurlaub gewährt. Sie stoßen 3-4 Tage vor dem Community-Shield-Spiel am 16. August wieder zum Team.

Die wichtigsten Starspieler auf der Asien-Reise:

Abwehr und Tor: Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov , Rayan Aït-Nouri, Rico Lewis.

Mittelfeld und Angriff: Phil Foden, Antoine Semenyo, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Nico González, Savinho.

Spieler, die auf ihre Chance warten: Kalvin Phillips und der von einer Verletzung genesende Jack Grealish.

Hugo Vianas Kopfzerbrechen: Wechselt Rodri zu «Real»?

Während das Team Spiele in Asien bestreitet, führt Sportdirektor Hugo Viana schwierige Verhandlungen zwischen den Büros in Manchester und Madrid.

Zentrales Drama: «Real Madrid» bemüht sich intensiv um die Verpflichtung von Rodri, und der Spieler selbst verheimlicht seinen Wunsch nach einem Wechsel ins «Santiago Bernabéu» nicht. City versucht ihn zu halten, sucht aber als Vorbereitung auf einen möglichen Transfer bereits nach neuen Kandidaten für das Mittelfeld. Zudem sucht der Club einen neuen Flügelstürmer und Rechtsverteidiger. Andererseits ist der Transfer von Torhüter James Trafford zu «Leeds United» nahezu perfekt. Donnarumma wird die Saison indes als unumstrittene Nummer 1 im Tor der Mannschaft beginnen.

Marescas „Spezialprojekte“: Foden, Grealish und Phillips

Der italienische Übungsleiter ging auf der Pressekonferenz gesondert auf die Zukunft und Verfassung einiger Spieler ein:

Phil Foden wieder aufbauen: Foden, der nicht bei der WM 2026 war, steht im Fokus von Maresca. „Meine Pflicht ist es, Phil auf das Niveau zurückzubringen, das wir kennen und vor allem sehen wollen. Wenn er gut gelaunt ist, gewinnen wir viele Spiele“, — sagte Enzo.

Vertrauen in Jack Grealish: Grealish, der sich im Februar einer Fußoperation unterzog, wird voraussichtlich mit auf die Reise genommen. Der Trainer betonte, dass sein Verhältnis zu ihm exzellent sei.

Letzte Chance für Kalvin Phillips: Nach glücklosen Leihen bei «West Ham», «Ipswich» und «Sheffield» gibt Maresca Phillips eine allerletzte Chance, sein Potenzial zu zeigen.

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Die neue Ära bei «Manchester City» und die Teilnahme von Abdukodir Khusanov an der Asien-Tour stehen im Fokus aller usbekischen Fans.

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