Jose Mourinho verabschiedet sich von Benfica und kehrt zu Real Madrid zurück

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Jose Mourinho verabschiedet sich von Benfica und kehrt zu Real Madrid zurück

Der legendäre portugiesische Trainer Jose Mourinho hat vor seiner sensationellen Rückkehr zu Real Madrid einen emotionalen Abschiedsbrief an die Fans, Spieler und Mitarbeiter von Benfica gerichtet. Nach einer Saison im Estadio da Luz in Lissabon konnte der Taktiker das Angebot aus der spanischen Hauptstadt nicht ablehnen. Auf seiner Instagram-Seite dankte Mourinho dem Vereinspräsidenten Rui Costa und allen Mitarbeitern und betonte, dass es eine große Ehre war, den Verein zu vertreten. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Unter Mourinhos Führung blieb Benfica in der vergangenen Saison in der heimischen Liga ungeschlagen und gewann den portugiesischen Supercup. Der 63-jährige Trainer wandte sich direkt an die Spieler, mit denen er zusammengearbeitet hatte, und erklärte, dass lebenslange Bindungen entstanden seien. „Wer einmal mein Spieler war, bleibt für immer mein Spieler“, fügte der ehemalige Trainer von Chelsea und Manchester United hinzu.

Real-Madrid-Präsident Florentino Perez hatte die Rückkehr von Mourinho zum Kernstück seiner Wahlkampagne gemacht. Die Madrilenen stimmten zu, eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro an den portugiesischen Verein zu zahlen. Es wurde berichtet, dass die letzten Verhandlungen zwischen dem Berater des Trainers, Jorge Mendes, und der Führung von Real Madrid am Dienstagabend abgeschlossen wurden.

Die Königlichen haben mit Mourinhos Ankunft begonnen, den Kader zu verstärken. Berichten zufolge gab Real Madrid ein Angebot über 150 Millionen Euro für den Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez, ab, das jedoch abgelehnt wurde. Dennoch wird in Madrid eine neue „Galacticos“-Ära erwartet. Benfica hat die Suche nach einem Nachfolger für Mourinho bereits abgeschlossen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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