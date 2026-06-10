Vor Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sorgt jede Aussage aus dem Lager der französischen Nationalmannschaft, einem der Top-Favoriten des Turniers, für großes Aufsehen in der Sportwelt. Besonders die Debatte um die taktische Rolle und Positionierung von Kapitän und Superstar Kylian Mbappé reißt nicht ab. Auf einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz reagierte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps auf die Frage der Journalisten, was die optimalste Position für Mbappé auf dem Platz sei, auf seine ganz eigene Art.

In der Sportwelt und unter Experten wird häufig kritisiert, dass Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé als reiner Mittelstürmer (Neuner) seine Fähigkeiten, Schnelligkeit und sein Potenzial nicht voll entfalten könne und als Linksaußen gefährlicher sei. Der französische Coach verteidigte seine taktische Haltung gegenüber diesen Einwänden mit einer Prise Sarkasmus und Humor.

„Wenn das so ist, dann bin ich wohl ein Narr, der nichts versteht. Heißt das, dass die besten Trainer der Welt, die ihn in den letzten drei Jahren auf Vereinsebene als Mittelstürmer eingesetzt haben, ebenfalls keinen Fußball verstehen? Kylian hat sowohl in seiner letzten Saison bei PSG als auch in seinen zwei erfolgreichen Spielzeiten bei Real Madrid als zentraler Stürmer agiert und hohe Ergebnisse erzielt“, wurde Deschamps von der bekannten „Madrid Zone“ Publikation zitiert.

Aus den Worten des Cheftrainers geht hervor, dass Mbappé auch bei der kommenden Weltmeisterschaft das Zentrum des französischen Angriffs besetzen wird und die gesamte Taktik des Teams um ihn herum aufgebaut sein wird.

Zur Erinnerung: Die „Équipe Tricolore“ bestreitet ihr erstes wichtiges Gruppenspiel der laufenden Weltmeisterschaft am 16. Juni gegen einen der stärksten und physisch robustesten Vertreter Afrikas – die senegalesische Nationalmannschaft. Dieses Spitzenspiel dürfte maßgeblich über den Gruppensieg entscheiden. Wir wünschen allen Mannschaften bei der Weltmeisterschaft schöne und ereignisreiche Spiele.

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