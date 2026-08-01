Cristian Chivu lobt den Transfer von John Stones

Berichten von Goal.com zufolge hat Inter-Cheftrainer Cristian Chivu betont, dass die Führungsqualitäten und die Ausstrahlung des Neuzugangs John Stones das Niveau des Teams auf eine völlig neue Stufe heben werden. Die Mailänder schätzen die Bedeutung dieses Transfers vor dem prestigeträchtigen Freundschaftsspiel gegen Manchester City in Hongkong hoch ein, berichtet Goal.com. berichtet Goal.com.

Der italienische Spitzenklub setzt derzeit seine Saisonvorbereitung fort und hat physisch zwar noch nicht hundert Prozent erreicht, doch die Verpflichtung des englischen Verteidigers sorgt für Konkurrenz und Stabilität in der Abwehrreihe. Chivu teilte seine Gedanken auf einer Pressekonferenz vor dem kommenden Test mit.

Der Faktor Führung und Ausstrahlung

In seinen Ausführungen auf der Pressekonferenz ging der rumänische Fachmann besonders darauf ein, wie sich nicht nur das Können des Verteidigers auf dem Platz, sondern auch seine persönlichen Eigenschaften auf das Team auswirken werden. Seinen Worten nach entspricht der erfahrene Spieler den hohen Ambitionen des Vereins.

„Ich bin glücklich über seine Ankunft; er ist für uns in viellei Hinsicht wichtig – durch seine Qualität, seine Persönlichkeit und seine Ausstrahlung. Er hebt das Niveau unserer Defensive“, sagte Chivu. Der Trainer erinnerte zudem daran, dass Spieler, die aus dem Urlaub nach der Weltmeisterschaft zurückkehren, bald zum Kader stoßen werden.

Pläne und Ziele auf dem Transfermarkt

Der Inter-Coach bestätigte, dass das Sommertransferfenster noch einen Monat geöffnet ist und der Verein die Möglichkeiten genau beobachtet. Obwohl der aktuelle Kader wettbewerbsfähig ist, wurde betont, dass einige weitere Schlüsselspieler benötigt werden, um die gesteckten großen Ziele zu erreichen.

Derzeit arbeitet der italienische Klub aktiv daran, die Position auf der rechten Abwehrseite zu verstärken. Chivu stellte fest, dass er die Kaderiefe und die fehlenden Aspekte im Team richtig einschätzt, rief Fans und Management zur Gelassenheit auf und erklärte, dass man weiterhin nach günstigen Gelegenheiten auf dem Transfermarkt Ausschau halten werde.