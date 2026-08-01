Eine der glanzvollsten und dramatischsten Trainergeschichten im afrikanischen Fußball der letzten Jahre ist zu Ende gegangen. Der ivorische Fußballverband (FIF) hat offiziell das Ende der Zusammenarbeit mit Nationaltrainer Emerse Fae bekannt gegeben. Der 42-jährige Fachmann, der eine am Boden liegende Nationalmannschaft beim Afrika-Cup übernahm, sie zum Kontinentalmeister machte und zur WM 2026 führte, beschloss, von seinem Posten zurückzutreten.

1. Offizieller Abschied: Vertrag wurde nicht verlängert

Laut einer Erklärung des ivorischen Fußballverbandes hat sich Emerse Fae entschieden, seinen am 31. Juli 2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Die Verbandsführung sprach dem jungen und ehrgeizigen Trainer tiefen Dank für seine Professionalität, seine engagierte Arbeit und dafür aus, dass er den ivorischen Fußball auf ein neues Niveau gehoben hat.

„Emerse Fae übernahm die Verantwortung in einer der schwierigsten und turbulentesten Phasen der ivorischen Fußballgeschichte und bescherte dem Volk unvergessliche Triumphe. Sein Name wird mit goldenen Buchstaben in die Geschichte des afrikanischen Fußballs eingeschrieben“, — heißt es in der offiziellen Mitteilung des Verbandes.

2. Vom „Interimstrainer“ zum Wundertäter: Das historische Drama von 2023

Die Verpflichtung von Emerse Fae an der Spitze der ivorischen Nationalmannschaft gleicht der Handlung eines Hollywoodfilms.

Beim Afrika-Cup (AFCON) 2023 in der Elfenbeinküste erlebten die Gastgeber in der Gruppenphase eine peinliche Niederlage und standen kurz vor dem Ausscheiden. Daraufhin wurde Cheftrainer Jean-Louis Gasset entlassen, und sein Assistent Emerse Fae blieb als „Interimstrainer“ im Amt.

Unter Faes Führung vollbrachten die „Elefanten“ ein Wunder:

Sie qualifizierten sich auf wundersame Weise für die K.o.-Runde des Turniers.

Sie warfen Giganten wie den Senegal, Mali und die DR Kongo aus dem Wettbewerb.

Sie bezwangen die nigerianische Nationalmannschaft im Finale und wurden im eigenen LandAfrika-Meister.

Nach diesem historischen Triumph legte Fae seinen Interimsstatus ab und wurde zum vollwertigen Cheftrainer der Nationalmannschaft.

3. Wenn Zahlen sprechen: Emerse Faes Statistik an der Spitze der „Elefanten“

In kurzer Zeit schaffte es der 42-jährige ivorische Trainer nicht nur, Ergebnisse zu liefern, sondern auch eine starke Disziplin und einen gefestigten Teamgeist in der Nationalmannschaft zu formen.

Die Bilanz der Elfenbeinküste unter Fae:

36 Pflicht- und Freundschaftsspiele

25 Siege

4 Unentschieden

7 Niederlagen

WM-2026-Qualifikation — Fae führte die Elfenbeinküste souverän in die Endrunde der Weltmeisterschaft.

Seine Siegquote lag bei 69,4% was einen der höchsten Werte in der Geschichte der ivorischen Nationalmannschaft darstellt.

4. Warum hat sich Fae für den Abschied entschieden? Was ist die nächste Station?

Sportanalysten zufolge hat Emerse Fae mit der ivorischen Nationalmannschaft das maximal mögliche Ergebnis erzielt und das Gefühl gehabt, dass es Zeit für neue Herausforderungen in seiner Karriere ist.

Nach den Erfolgen bei der WM und dem Afrika-Cup erhält der junge Trainer Berichten zufolge ernsthafte Angebote von einigen europäischen Top-Clubs und finanzstarken Vereinen aus dem Nahen Osten.

Der ivorische Fußballverband wird seinerseits nun mit der Suche nach einem erfahrenen und namhaften Trainer beginnen, der die Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft 2026 in eine neue Ära führt.

5. Fazit: Ein stolzer Abschied

Der Abgang von Emerse Fae ist keine Krise, sondern ein ehrenvoller Abschied auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Er gab dem ivorischen Fußball den Glauben, den Siegeswillen und eine weltklasse Stabilität zurück.

Für die ivorischen Fans bleibt Fae nicht nur ein Trainer, sondern ein wahrer Nationalheld, der die Ehre seines Heimatlandes auf kontinentaler Bühne verteidigen konnte.