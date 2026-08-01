Der Sommer-Transfermarkt der türkischen Süper Lig steht vor der nächsten großen Intrige. Der stärkste und ehrgeizigste Klub vom Schwarzen Meer, Trabzonspor, hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Sturm mit dem Torschützen von İstanbul Başakşehir und Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodovins Visier genommen. Nach der italienischen Serie A entbrennen große Transferschlachten um den usbekischen Stürmer, der die türkische Meisterschaft erobert hat.

1. Sabah und Ntvspor berichten: Der unerwartete Vorstoß von Trabzonspor

Berichten der einflussreichen türkischen Zeitung Sabah zufolge hat die Führung von Trabzonspor, die vor der neuen Saison eine radikale Kadererneuerung anstrebt, erste Schritte bezüglich eines Transfers von Eldor Shomurodov eingeleitet.

Auch eines der größten Sportportale des Landes, ntvspor.net bestätigte, dass das Interesse von Trabzonspor an Shomurodov äußerst ernst ist.

Zwei Haupthindernisse auf dem Transferweg:

Finanzieller Faktor und Ablösesumme: Der hohe Marktwert des Star-Stürmers und die Forderungen von Başakşehir könnten eine ernsthafte Probe für das Budget von Trabzonspor darstellen. Ausländerlimit: Aufgrund des in der türkischen Süper Lig geltenden strengen Ausländerlimits muss sich der Verein zunächst von einigen ausländischen Spielern im Kader trennen.

Obwohl die Führung von Trabzonspor noch kein offizielles Angebot an die Berater des Spielers und an Başakşehir gerichtet hat, beobachtet sie die Situation täglich und genau.

2. Trainer Fatih Tekkes Wunschstürmer

Trabzonspor-Cheftrainer und die türkische Fußballlegende Fatih Tekke Eldor Shomurodovs schätzt seine Vielseitigkeit auf dem Platz, seine Kopfballstärke und seine taktische Disziplin sehr. Tekke plant, das Offensivpotential des Teams genau durch einen erfahrenen und pressenden Torjäger wie Shomurodov auf ein neues Niveau zu heben.

„Shomurodov ist nicht nur ein Stürmer im Strafraum, er ist ein seltener Angreifer, der das Teamspiel prägen und gegnerische Verteidiger ständig unter Druck halten kann“, — betonen türkische Fußball-Experten.

Da der 31-jährige Stürmer nicht nur von türkischen Top-Klubs, sondern auch von mehreren namhaften ausländischen Vereinen umworben wird, werden bis zum Ende des Sommer-Transferfensters noch drastische Wendungen in dieser Angelegenheit erwartet.

3. Die „Tormaschine“, die Istanbul eroberte: Shomurodovs siegreicher Weg

Nachdem er letzte Saison auf Leihbasis von Roma zu İstanbul Başakşehirgewechselt war, brauchte Eldor Shomurodov nicht viel Zeit, um sich an den türkischen Fußball anzupassen. Zum Saisonende wandelte er die Leihe in einen festen Transfer um und unterschrieb einen vollständigen Vertrag beim türkischen Klub.

Shomurodovs phänomenale Statistiken der letzten Saison:

22 Tore — traf in der Süper Lig 22 Mal das gegnerische Tor und gewann als klarer Torschützenkönig den „Goldenen Schuh“.

390 offizielle Spiele — Gesamtzahl der Spiele im Profiklub-Bereich.

87 Tore und 44 Vorlagen — Gesamteffizienz auf Vereinsebene.

Der Stürmer, der seine Karriere bei Mash'al und Bunyodkor begann, sammelte seit 2017 im Ausland reiche Erfahrungen — bei Rostow in Russland, Genua, Spezia, Cagliari in Italien und beim Spitzenklub Roma.

4. Nationalmannschafts-Legende und Meisterwerk bei der WM 2026

Eldor Shomurodov gilt als Rekordtorschütze und wahrer Leader der usbekischen Nationalmannschaft. Der erfahrene Stürmer, der seit 2015 die Farben des Nationalteams verteidigt, 45 Tore in 95 Einsätzen erzielt und den absoluten Rekord für sich beansprucht.

Zudem wurde seine internationale Anerkennung bei der Weltmeisterschaft 2026 erneut bestätigt. Shomurodovs fantastisches Tor gegen die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo wurde von der FIFA mit dem ehrenvollen 2. Platz im Ranking der schönsten Turniertore ausgezeichnet.

5. Fazit: Entscheidende Tage im Transferfenster

Sollte der Wechsel von Eldor Shomurodov zu Trabzonspor zustande kommen, wird dies einer der größten und spektakulärsten nationalen Transfers der Süper Lig in diesem Sommer sein. Es wird erwartet, dass die Klubführung vom Schwarzen Meer nach Schaffung finanzieller Mittel und Freigabe von Ausländerplätzen ein offizielles Angebot an Başakşehir richtet.

Bleibt Shomurodov in Istanbul oder wird er Trabzons neuer Held? Diese Frage wird in den kommenden Tagen bis zur Schließung des Transferfensters eine definitive Antwort finden.