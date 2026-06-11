Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt heute

Heute, am 11. Juni, beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Das Eröffnungsspiel des Turniers findet im berühmten Estadio Azteca in Mexiko-Stadt statt. Die Partie beginnt um 23:50 Uhr Taschkenter Zeit.

Im Eröffnungsspiel trifft die mexikanische Nationalmannschaft als Gastgeber auf Südafrika. Damit ist das Estadio Azteca zum dritten Mal in der Geschichte Austragungsort eines WM-Eröffnungsspiels.

Bei der Zeremonie werden Shakira und Burna Boy den offiziellen Song der WM 2026, „Dai Dai“, präsentieren. Auch J Balvin und Tula werden an der Show teilnehmen.

Die WM 2026 wird die größte Weltmeisterschaft der Geschichte: 48 Mannschaften nehmen teil, 104 Spiele werden ausgetragen. Das Finale findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey statt.

Auch die usbekische Nationalmannschaft nimmt erstmals an einer Weltmeisterschaft teil. Sie spielt in Gruppe K gegen Kolumbien, Portugal und die DR Kongo. Das erste Spiel beginnt am 18. Juni in Mexiko-Stadt um 07:00 Uhr Taschkenter Zeit.