Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sorgen Visaprobleme und Einreisebeschränkungen weiterhin für Schlagzeilen. Wir berichteten bereits über ivorische Fanklubs und einen somalischen Schiedsrichter, denen die Einreise in die USA verweigert wurde. Diesmal traf die strikte Einwanderungspolitik der US-Regierung die treuen Fans des amtierenden Weltmeisters Argentinien. Doch diese frustrierende Situation entwickelte sich in Südamerika überraschend zu einer herzerwärmenden Aktion.

Weltberühmt Reuters Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gab es für hunderte argentinische Fans, die kein US-Visum erhielten und ihre Stars nicht live im Stadion unterstützen konnten, in der Hauptstadt Buenos Aires ein unerwartetes Geschenk. Sie standen in langen Schlangen an, um völlig kostenlos moderne Fernsehgeräte zu erhalten.

Eine clevere Lösung eines lokalen Herstellers für die enttäuschten Fans

Diese einzigartige und großzügige Aktion wurde von einem der größten lokalen Elektronikhersteller Argentiniens organisiert. Ziel der Initiative ist es, die Fans aufzumuntern, die Tickets gekauft hatten, um die WM-Spiele in den USA live zu verfolgen, aber von der Botschaft keine Einreisegenehmigung erhielten.

So können die glücklosen, aber treuen Fans, die das Fußballfest nicht vor Ort erleben können, die WM-Spiele nun zu Hause in gemütlicher Atmosphäre auf hochwertigen Großbildschirmen verfolgen. Dieser einfühlsame Ansatz wurde von Fußballfans in ganz Argentinien mit großer Freude und Applaus aufgenommen.

Zur Erinnerung: Das prestigeträchtigste Fußballturnier findet in drei Ländern statt – den USA, Kanada und Mexiko. Die argentinische Nationalmannschaft, einer der Top-Favoriten, trifft in der Gruppenphase auf Algerien, Österreich und Jordanien. Millionen Fans vor den Bildschirmen hoffen darauf, dass ihre Helden den Weltmeistertitel erfolgreich verteidigen.

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