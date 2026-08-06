Marco Palestra freut sich über seinen Wechsel zu Chelsea

Der junge Verteidiger Marco Palestra, der sich Chelsea angeschlossen hat, betonte, dass er bereit sei, seine Premier-League-Karriere zu beginnen, und über den Wechsel äußerst glücklich sei. Laut Goal.com und Sky Sport Italia wechselte der Italiener während des Sommertransferfensters nach einem intensiven Wettbieten zum Londoner Klub und nimmt derzeit am Trainingslager der Mannschaft teil. Goal.com berichtet .

Der 21-Jährige schlug das Interesse von Inter während der Transferverhandlungen aus und entschied sich letztlich für Chelsea. Die Londoner gewannen das Rennen um den Transfer, indem sie 10 Millionen Euro mehr als der Konkurrent sowie zusätzliche Boni boten.

Das hohe Tempo des englischen Fußballs

Palestra hat bereits am Training und an Testspielen seiner neuen Mannschaft teilgenommen. In Hongkong spielte er unter anderem 65 Minuten gegen Juventus. Der Verteidiger arbeitet daran, sich schnell an die Besonderheiten und das hohe Tempo des englischen Fußballs zu gewöhnen.

Im Gespräch mit Sky Sport Italia äußerte sich der Spieler zum Ansehen der englischen Meisterschaft: “Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, in der Premier League zu spielen, weil es so aufregend ist. Ich weiß, dass dort jedes Spiel, ob gegen eine Spitzenmannschaft oder einen anderen Gegner, äußerst interessant sein wird”, sagte er.

Schnelle Anpassung und Unterstützung des Teams

Das junge Talent aus der Atalanta-Akademie hob das hohe Niveau der körperlichen Vorbereitung und die große Spielintensität in England hervor. Seinen Worten zufolge verläuft die Eingewöhnung in das neue Umfeld problemlos.

“Es ist eine unglaubliche Welt, weil die Intensität und das Niveau der körperlichen Duelle sehr hoch sind. Ich möchte meinen Mitspielern und dem Trainerstab danken, die mich seit dem ersten Tag auf und neben dem Platz unterstützen”, fügte der Spieler hinzu.

Marco Palestras erste Saison bei Chelsea und seine Auftritte in der Premier League stoßen in der Fußballwelt auf großes Interesse. Die Klubführung und der Trainerstab setzen große Hoffnungen in den jungen Verteidiger, der sich in Italiens höchster Spielklasse einen Namen gemacht hat.