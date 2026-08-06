Arsenal hat einen wichtigen Schritt zur Verstärkung seines Kaders gemacht und sich auf einen Deal über 75 Millionen Pfund für die Verpflichtung von Newcastle-Kapitän Bruno Guimarães geeinigt. Der brasilianische Mittelfeldspieler soll sich in den kommenden Tagen einem Medizincheck unterziehen. Die taktische Notwendigkeit des Transfers sorgt jedoch in der Fußballwelt, auch unter ehemaligen Spielern, für Fragen. Goal.com berichtet .

Im Gespräch mit BetBrain machte der ehemalige Newcastle-Star Chris Waddle keinen Hehl daraus, dass ihn die Logik hinter diesem Transfer überrascht. Seiner Ansicht nach ist weiterhin unklar, wo der Brasilianer in der Startelf spielen soll, obwohl das Team im zentralen Mittelfeld bereits über ausreichend Tiefe verfügt.

Waddle wies darauf hin, dass Declan Rice in der vergangenen Saison eine offensivere Position bekleidete, während Martin Zubimendi tiefer agierte. Daher sei unverständlich, warum Arsenal diesen Schritt geht, obwohl der Klub bereits über ein gut funktionierendes Mittelfeldsystem verfügt.

Zweifel am Transfer und an der Kaderrotation

Laut Chris Waddle ist Bruno Guimarães ein vielseitiger Spieler, der sich am Ball nicht scheut und den gesamten Platz abdecken kann. Da Arsenal jedoch bereits genügend Spieler mit ähnlichen Qualitäten im Kader hat, überrascht es Experten, dass der Klub die Verpflichtung konsequent vorantreibt.

Der ehemalige Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher vermutete ebenfalls, dass der Transfer die Zukunft von Martin Zubimendi beeinträchtigen könnte, nachdem der Mittelfeldspieler gegen Ende der vergangenen Saison Schwierigkeiten hatte, seine Konstanz zu bewahren. Waddle betonte, dass die Verpflichtung bei einem Kampf um vier Titel in der kommenden Saison eher für Pausen und Rotation als für eine Verstärkung der Startelf von Bedeutung sein könnte.

Unstimmigkeiten zwischen den Klubs

Sky Sports berichtet, dass der Spieler Tyneside mit schönen Erinnerungen verlässt. Nach dem League-Cup-Sieg von Newcastle im Jahr 2025 ging er als erster Kapitän seit 1955 in die Geschichte ein, der den Klub zu einer nationalen Trophäe führte. Obwohl die finanziellen Bedingungen vereinbart wurden, hat Arsenals Vorgehen beim Transfer in Newcastle dennoch für etwas Unmut gesorgt.

Laut Sky-Sports-Journalist Keith Downie sorgte Arsenals Entscheidung, in den vergangenen fünf oder sechs Wochen ohne direkten Kontakt über Vermittler zu arbeiten, bei der Newcastle-Führung für Einwände und etwas Verwirrung.