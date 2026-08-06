Xiaomi stellt das 150-Dollar-Smartphone Redmi 17 5G vor

Die Xiaomi Corporation hat ein neues erschwingliches Redmi 17 5G Smartphone offiziell auf dem chinesischen Markt vorgestellt. Laut Ixbt.com zeichnet sich das Gerät durch sein großes Display, seinen leistungsstarken Akku und fortschrittliche Funktionen für die Budgetklasse aus und bietet Käufern zahlreiche Möglichkeiten. Ixbt.com berichtet .

Das neue Smartphone verfügt über ein 6,9-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 1600 × 720 Pixeln. Der Bildschirm unterstützt außerdem eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine maximale Helligkeit von 800 Nits – ein hoher Wert für Geräte dieser Preisklasse.

Technische Ausstattung und Leistung

Im Zentrum des Geräts arbeitet ein 8-Kern-Prozessor Unisoc T8300, der im 6-nm-Verfahren gefertigt wird. Als Betriebssystem kommt das moderne HyperOS 3 zum Einsatz. Diese Hardware gewährleistet eine stabile Leistung bei alltäglichen Aufgaben.

Einer der wichtigsten Vorteile des Smartphones ist sein Akku. Seine Kapazität beträgt stolze 6300 mAh. Laut Xiaomi kann der Akku seine wesentlichen Leistungseigenschaften vier Jahre lang erhalten.

Laden und zusätzliche Funktionen

Das Gerät unterstützt kabelgebundenes Laden mit 15 W sowie kabelgebundenes Reverse Charging mit 7,5 W. Darüber hinaus können Nutzer die Protokolle Power Delivery und Quick Charge verwenden.

Frontkamera: 13 Megapixel

Hauptkamera: 8 Megapixel

Konnektivität: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C

Zusätzliche Funktionen: eine klassische 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und ein seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner

Das Gehäuse ist 8,15 mm dick und wiegt 210 g. Das Smartphone misst 171,56 × 79,47 mm.

Preise und Farben

Käufer können zwischen drei Gehäusefarben wählen: Grau, Schwarz und Weiß. Die Einstiegsversion mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher kostet 999 Yuan, umgerechnet etwa 150 US-Dollar. Die leistungsstärkere Variante mit 6 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher ist für 1.199 Yuan, etwa 180 US-Dollar, erhältlich.