Electronic Arts, einer der weltweit führenden Spieleentwickler, hat den größten LBO seiner Geschichte abgeschlossen, den Status eines börsennotierten Unternehmens aufgegeben und ist vollständig in Privatbesitz übergegangen. Laut ixbt.com wurde der mit 55 Milliarden Dollar bewertete Megadeal abgeschlossen, der Handel mit den Aktien des Unternehmens an der NASDAQ eingestellt und ehemaligen Aktionären 210 Dollar je Aktie ausgezahlt. Der Schöpfer bekannter Franchises wie The Sims, Battlefield und EA Sports FC gehört nun zu 93 % dem Staatsfonds Saudi-Arabiens, während das Unternehmen eine neue Schuldenlast von fast 20 Milliarden Dollar übernommen hat. Laut Ixbt.com wird dies berichtet.

An dem im vergangenen September angekündigten Übernahmeprozess waren der Public Investment Fund (PIF) sowie die Investmentgesellschaften Silver Lake und Affinity Partners als Hauptkäufer beteiligt. Eine Besonderheit der Finanzierungsstruktur besteht darin, dass der Staatsfonds rund 36 Milliarden Dollar aus eigenen Mitteln investierte, während zusätzlich fast 20 Milliarden Dollar als Kredit von JPMorgan Chase aufgenommen wurden. Diese enorme Verpflichtung wurde in die Bilanz von EA übertragen und ließ die Gesamtverschuldung des Unternehmens um beinahe das Zehnfache steigen.

Neue Führungsstruktur und finanzieller Druck

Trotz der weitreichenden Veränderungen bleibt CEO Andrew Wilson im Amt und gab bekannt, dass im Unternehmen eine neue Führungsstruktur eingeführt wurde. Demnach ist Cam Weber für den Betrieb der Spielestudios verantwortlich, während David Tinson die operativen Abläufe des Unternehmens übernimmt. Analysten zufolge könnte die Verpflichtung, die enormen Schulden ohne den Status eines börsennotierten Unternehmens und damit ohne Einnahmen aus Aktienverkäufen zu bedienen, die Strategie von EA jedoch erheblich beeinflussen.

Unter dem finanziellen Druck dürfte das Unternehmen Kosten senken, einige Studios schließen oder bei der Auswahl künftiger Projekte deutlich vorsichtiger vorgehen. Experten erwarten, dass EA künftig noch stärker auf bewährte, etablierte Franchises, In-Game-Käufe und kontinuierliche Monetarisierungsmodelle statt auf neue experimentelle Ideen setzen wird. Vertreter von Silver Lake hoffen zugleich, dass der Einsatz von AI-Technologien die Erstellung von Inhalten beschleunigen und die Produktionseffizienz steigern kann.

Politischer Kontext und Zukunftsperspektiven

Die Übernahme der Kontrolle über das Unternehmen durch den Staatsfonds Saudi-Arabiens hat ebenfalls Fragen und Bedenken ausgelöst. Der Fonds wird vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman kontrolliert, während die Menschenrechtspolitik der Regierung international kritisiert wird, was bei einigen Spielern Sorgen hervorruft. Insbesondere wird darüber diskutiert, ob die neuen Eigentümer Themen wie Inklusion und Vielfalt in Projekten wie The Sims beeinflussen könnten. Electronic Arts und die Investoren betonten jedoch nachdrücklich, dass sie nicht beabsichtigen, die kreative Ausrichtung des Unternehmens zu ändern.

Electronic Arts, das das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von fast 7,5 Milliarden Dollar abschloss, bleibt einer der mächtigsten Akteure der weltweiten Spielebranche. Die neuen privaten Eigentümer stehen nun vor der schwierigen Aufgabe, den Wert der wichtigsten Franchises zu erhalten, das Geschäftswachstum sicherzustellen und eine Übernahme zu rechtfertigen, die mit der größten Schuldenlast in der Geschichte der Spielebranche finanziert wurde.