Christian Nørgaard wechselt von Arsenal zu Everton

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Christian Nørgaard wechselt von Arsenal zu Everton

Arsenals Mittelfeldspieler Christian Nørgaard wird seine Karriere beim FC Everton fortsetzen. Der 32-jährige Däne unterschrieb beim Klub aus Liverpool einen Zweijahresvertrag. Die Ablösesumme beträgt 7 Millionen Pfund. Das berichtete Goal.com. Goal.com berichtete dies.

Der erfahrene defensive Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer vom FC Brentford zu Arsenal gewechselt. Trotz der Erfolge der Mannschaft in der heimischen Meisterschaft konnte er sich unter Mikel Arteta jedoch keinen Stammplatz sichern. Deshalb entschied sich der Fußballer, zu einem anderen Klub zu wechseln, um mehr Spielpraxis zu sammeln.

Mikel Artetas Rat

Nørgaard zufolge unterstützte Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta seinen Wechsel zum FC Everton und stand dem Transfer positiv gegenüber. Da der Spanier während seiner aktiven Laufbahn in Liverpool unter David Moyes gespielt hatte, verbindet er mit dem Klub und dem Trainer ausschließlich positive Erinnerungen.

„Ich habe mit ihm ausführlich über diesen möglichen Transfer gesprochen. Arteta äußerte sich ausschließlich positiv über Everton und David Moyes“, sagte Christian Nørgaard im Interview mit dem Pressedienst des Klubs.

Ein wichtiger Schritt für Everton

David Moyes wollte den Kader vor der neuen Saison verstärken und ist froh, den erfahrenen Fußballer verpflichtet zu haben. Christian Nørgaard wurde im Sommer-Transferfenster zur vierten offiziellen Neuverpflichtung des Liverpooler Klubs.

Der Fußballer verbrachte nur eine Saison bei Arsenal und wurde Teil der historischen Mannschaft, die die englische Premier-League-Meisterschaft gewann. Dass er in allen Wettbewerben lediglich 20 Spiele absolvierte und nur sieben davon in der Startelf bestritt, war jedoch der Hauptgrund für seinen Abschied.

ArsenalEvertonChristian NørgaardMikel ArtetaDavid Moyes
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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