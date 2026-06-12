Bernardo Silva unterschreibt bei Real Madrid

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Bernardo Silva unterschreibt bei Real Madrid

Bernardo Silva setzt seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fort. Der Star von Manchester City hat eine Einigung mit Real Madrid erzielt. Berichten zufolge haben sich die Parteien auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, der eine Option auf eine weitere Saison enthält. José Mourinho, der zum Verein zurückgekehrt ist, spielte eine Schlüsselrolle bei diesem Transfer. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Fabrizio Romano wurden die Verhandlungen in kürzester Zeit abgeschlossen. Die Einigung zwischen dem Verein, dem Spieler und allen Beteiligten wurde innerhalb von nur 36 Stunden erzielt. Der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Manchester City Ende dieses Monats ausläuft, ist bereit, nach erfolgreichen Jahren im Etihad Stadium ein neues Kapitel aufzuschlagen.

José Mourinho, der kürzlich zum zweiten Mal als Trainer ins Santiago Bernabéu zurückgekehrt ist, hatte Bernardo Silva als Transferziel Nummer eins auserkoren. Romano schrieb auf seiner X-Seite: "Bernardo Silva zu Real Madrid, HERE WE GO! Deal abgeschlossen und Vertrag bestätigt. Mourinho wollte Bernardo und der Spieler stimmte zu."

Zuvor hatte sich Silva bezüglich seiner Zukunft eher bedeckt gehalten, insbesondere angesichts der Gerüchte um den FC Barcelona. Real Madrid konnte sich jedoch in diesem Rennen gegen die Erzrivalen Barcelona und Atlético Madrid durchsetzen.

Während seiner neunjährigen Zeit bei Manchester City gewann Bernardo Silva sechsmal die englische Premier League und den Champions-League-Pokal. Er verlässt die englische Liga als einer der einflussreichsten Mittelfeldspieler, der an 153 Toren direkt beteiligt war.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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