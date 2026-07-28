Beşiktaş zieht sich von Salah-Transfer zurück: Details zu den Gesprächen

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Beşiktaş zieht sich von Salah-Transfer zurück: Details zu den Gesprächen

Der türkische Klub Beşiktaş Mohamed Salahhat beschlossen, die laufenden intensiven Verhandlungen über den Transfer vorerst auszusetzen. Klubdirektor Ender Ozan äußerte sich ausführlich darüber, warum dieser aufsehenerregende Prozess ins Stocken geraten ist und welche harte Haltung der Präsident einnimmt.

Zamin.uz präsentiert die offizielle Erklärung der Beşiktaş-Führung und die neuesten Details rund um den Transfer.

1. Drei Treffen und die Verlangsamung ab dem 21. Juli

Beşiktaş-Direktor Ender Ozan betonte, dass die Vereinsführung in der Anfangsphase aktive Schritte unternommen hat, um Mohamed Salah nach Istanbul zu holen. Er und Vincenzo Italiano führten dreimal direkte Gespräche mit dem ägyptischen Top-Stürmer.

Aus der Erklärung von Ender Ozan:

„Mohamed Salah ist ein Weltklasse-Star. Sein internationaler Ruf ist sehr hoch. In der Anfangsphase der Verhandlungen haben Vincenzo Italiano und ich dreimal mit Salah gesprochen. Die positive Dynamik der ersten Tage verlangsamte sich jedoch ab dem 21. Juli.“

2. Realistischer Ansatz statt Populismus: Die harte Entscheidung des Präsidenten

Als die Verhandlungen ins Stocken gerieten, bewertete der Beşiktaş-Präsident die Situation ruhig und realistisch und beschloss, nutzlosen Ausgaben und populistischem Versprechen nicht hinterherzulaufen.

Der Beşiktaş-Direktor fährt fort:

„Unser Präsident hat richtig eingeschätzt, wo die Verhandlungen gestoppt werden müssen, und blieb bei dieser Entscheidung hart. Er wählte einen realistischen und keinen populistischen Ansatz und hat sich vorerst aus den Verhandlungen zurückgezogen. Die Personalie Salah ist für uns vorerst verschoben.“

Wichtige Fakten zu den Verhandlungen zwischen Mohamed Salah und Beşiktaş

Aspekt / Kennzahl

Details

Im Fokus stehender Spieler

Mohamed Salah (Weltfußball-Star)

Interessierter Verein

Beşiktaş (Istanbul, Türkei)

Verhandlungsteilnehmer

Ender Ozan, Vincenzo Italiano und M. Salah (3 Gespräche)

Vorgeschlagenes Gehalt

12 Millionen Euro (jährlich)

Vorgeschlagener Vertrag

1 + 1 Jahr Modell

Status der Verhandlungen

Vorübergehend ausgesetzt (Verschoben)

3. 12-Millionen-Euro-Vertrag und Zukunftsaussichten

Zuvor hatten Medienberichte besagt, dass Beşiktaş Mohamed Salah einen „1+1“-Vertrag und ein Jahresgehalt von 12 Millionen Euro geboten hatte.

Aufgrund der realistischen Finanzpolitik der Vereinsführung und der aktuellen Position beider Seiten wurde dieses berühmte Transferthema jedoch auf unbestimmte Zeit „auf Eis gelegt“.

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Die Zukunft von Mohamed Salah und die Schritte der türkischen Top-Klubs auf dem Transfermarkt stehen im Fokus der globalen Fußball-Öffentlichkeit.

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Finden Sie, dass der Beşiktaş-Präsident richtig gehandelt hat, indem er den Salah-Transfer gestoppt hat, oder hätte der türkische Klub Salah um jeden Preis verpflichten müssen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

BeşiktaşMohamed SalahEnder OzanVincenzo ItalianoIstanbul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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