Sensationeller Transfer im usbekischen Fußball: Irakischer Top-Stürmer wechselt zu Paxtakor!

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Sensationeller Transfer im usbekischen Fußball: Irakischer Top-Stürmer wechselt zu Paxtakor!

Paxtakor Taschkent, der mehrfache usbekische Meister, steht kurz vor der Verpflichtung von Ayman Hussein, einem der bekanntesten und treffsichersten Stürmer im asiatischen Fußball und Star der irakischen Nationalmannschaft.

Zamin.uz im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) Iraq Football Podcast berichtet über die Details und finanziellen Bedingungen dieses sensationellen Transfers.

1. 1 Million Dollar Jahresgehalt und 1+1-Vertrag

Berichten zufolge wurden die Verhandlungen zwischen Paxtakor und dem erfahrenen irakischen Angreifer erfolgreich abgeschlossen. Der Klub aus Taschkent stellt erhebliche finanzielle Mittel bereit, um einen der gefährlichsten Torschützen Asiens zu verpflichten.

Aus der Quelle des Iraq Football Podcast:

«Ayman Hussein wird einen 1+1-Jahres-Vertrag bei den Taschkenter 'Löwen' unterzeichnen. Das Jahresgehalt des irakischen Stürmers bei Paxtakor wird voraussichtlich rund 1 Million US-Dollar betragen. Der Spieler fliegt am Donnerstag nach Taschkent, um den Medizincheck zu absolvieren und die offiziellen Dokumente zu unterzeichnen.»

Wichtige Eckdaten zum Transfer von Ayman Hussein zu Paxtakor

Kennzahl / Aspekt

Details

Spieler

Ayman Hussein (Stürmer irakische Nationalmannschaft)

Neuer Verein

Paxtakor (Taschkent, Usbekistan)

Vertragsform

1 + 1 Jahre

Jahresgehalt

1 Million US-Dollar

Ankunft in Taschkent

Am Donnerstag

Hauptquelle

Iraq Football Podcast

2. AFC Champions League Elite und Duell gegen jordanischen Verein

Paxtakor, in der Vorsaison Zweiter der usbekischen Super League, nimmt in diesem Jahr an den Play-offs der AFC Champions League Elite teil.

Um den Einzug in die Gruppenphase des prestigeträchtigsten asiatischen Vereinswettbewerbs zu schaffen, trifft das Team aus Taschkent am 11. August auf den jordanischen Klub Al Husayn. Durch die Verpflichtung von Ayman Hussein soll der Sturm der 'Löwen' international deutlich verstärkt werden.

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Die Ankunft solcher Top-Stars im usbekischen Fußball und die Kaderverstärkung vor der ACL Elite werden das Niveau der nationalen Meisterschaft weiter steigern.

Senden Sie diesen heißen Artikel sofort an Ihre Freunde, Kollegen und Fan-Gruppen von Paxtakor und des usbekischen Fußballs!

Glauben Sie, dass Ayman Hussein Paxtakor helfen kann, den Titel in der ACL Elite und der Super League zurückzuholen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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